Мнение: Афоня против Ипполита

“Мы, нижеподписавшиеся” – фильм об одиночестве совков

Что ж, перейдем теперь к «Мы, нижеподписавшимся». Фильм вообще феноменальный по актерскому составу для Союза – в нем просто одни суперзвезды тогдашнего кино. А это ведь «всего лишь» телефильм! Тем не менее – суперстары там даже в эпизодах. Аристарх Ливанов, Клара Лучко, Олег Янковский. Советский «король эпизода» Николай Парфенов в роли проводника (в СССР никто не знал его фамилию, но все знали его в лицо, поскольку он снимался везде). Ирина Муравьева, за плечами у которой уже была оскароносная «Москва слезам не верит». И, наконец, два титана (за поединком их персонажей мы наблюдаем битых две серии затаив дыхание) – это Юрий Яковлев и Леонид Куравлев. Афоня против Ипполита. Просто бомба! Режиссер всего действа, кстати – Татьяна Лиознова, отдохнувшая после постановки «17 мгновений весны» и готовая к новым подвигам.

Но все-таки главной звездой фильма я бы определил не вышеперечисленных, а автора сценария – Александра Гельмана. Блестящие актеры играли блестяще, великая Лиознова знала свое дело – но всё-таки они бы не вытянули два часа держать в напряжении, не давать оторваться от экрана миллионам при супераскетичных вводных: не то что никаких спецэффектов – вообще никакого экшена, никакой даже смены обстановки, никаких флешбеков, никакого секса, наконец! Фактически всё действие происходит… в купе поезда. Два часа персонажи только говорят. По итогу – никто не убит. И все разговоры… на производственную советскую тематику.

Казалось бы, ТАКОЕ может смотреть больше 5 минут только больной, и никакие куравлевы-муравьевы не спасут. Тем не менее – фильм абсолютно захватил меня, советского подростка, в 80е, и потом я его пересматривал не раз и всякий раз «залипал». Почему? Ответ – шикарная, может быть, даже гениальная пьеса, легшая в основу; очень уж лихо всё закручено.

Я тут все ж попытался найти разгадку – почему «Нижеподписавшиеся» шикарно смотрятся даже сейчас, в ситуации, когда, казалось бы, всё полностью изменилось, и от «тех» реалий не осталось и следа? Не без труда, но догадался: так ведь фильм-то – о борьбе с мафией! Этакий, можно сказать, предшественник «Комиссара Каттани», который появится на советских экранах лишь где-то пятилетку спустя, с началом Перестройки.

Если принять, что «Мы, нижеподписавшиеся» – фильм про мафию и борцов с ней, то все сразу становится на свои места. В нем мафия, как ей и положено по определению, проникла на самые верхние позиции в государственной иерархии, практически всем «рулит», поэтому прямая борьба с ней крайне затруднена (если вообще возможна), а вот люди, так сказать, доброй воли как всегда разобщены, «своя своего не познаша»; да и как тут, собственно, «познаша», если щупальца мафии проникли буквально повсюду, и мафиозным стукачком, а то и убийцей, может оказаться буквально кто угодно возле тебя?! Вот, собственно, все эти приемы типовых мафиозных сюжетов Гельман виртуозно и отрабатывает в своей пьесе – обходясь при этом без кровищи и киллеров. И все равно – страшно!

Но ведь советские зрители в тот период были вообще совершенно девственны в этом жанре, для них все было в новинку! Подумал – может быть, Гельман-старший ходил в Дом Кино и там смотрел на закрытых показах итальянские фильмы 70-х на тему мафии, что-то типа «Признание комиссара полиции прокурору республики» – там и нахватался?

А с другой стороны – зачем Гельману «хватать» что-то с Запада, если совком ведь, строго говоря, действительно управляла мафия, в самом прямом смысле? Чего там смотреть на Италию; с натуры писал. Потому и вышло так обжигающе.

Я бы всем рекомендовал смотреть эти фильмы так, как у меня рецензии в ЖЖ идут: сначала «Премию», а потом «Мы, нижеподписавшиеся». При том, что актеры там все (кроме общего Янковского) разные, и даже режиссеры разные (у «Премии» – великий Микаэлян, снявший «Полеты во сне и наяву», у «Нижеподписавшихся» – Лиознова). Между пьесами тоже никаких видимых параллелей нет. Тем не менее очень прикольно представить, что «на самом деле» в обоих фильмах речь идет об одном и том же «строящемся Комбинате». Т.е. жук-хитрюга Управляющий Трестом, которого играет Самойлов в «Премии» – это и есть беззаветный герой Егоров, за кого буквально ложится костьми персонаж Куравлева у Лиозновой. Это тем легче, поскольку легендарный Егоров, вокруг которого построена вообще вся интрига в «Нижеподписавшихся», в фильме так и не появляется.

То есть – как бы – события в первом и во втором фильме развиваются почти параллельно: в одном поднимает бузу честный бригадир Потапов в исполнении всенародного Винни-Пуха, требуя от «Егорова» честно выполнять план «без недоделок» – а во втором комиссия во главе с Ипполитом уже приехала на ту же Великую Стройку Коммунизма, чтобы казнить «Егорова» за те же самые недоделки, вызванные неисполнением плана. И только Куравлев-диспетчер СМУ, расшибаясь в лепешку, доказывает всем, что всё происходящее – ПОДСТАВА, что стройкой изначально заправляет МАФИЯ, и ее цель, среди прочего, как раз и заключается в том, чтобы подставить невидимого зрителем Егорова и снять его руками честнейшего Ипполита, загрубевшего после того, как я бездушно бросила Барбара Брыльска!

Буквоеды и зануды, понятно, немедля мне укажут на тонну неувязок и нестыковок, будто бы мешающих породнить два выдающихся произведения на производственную тематику; но я же и призываю – сделайте усилие. Станет еще интереснее! Во всяком случае, в свете «Мы, нижеподписавшихся» и «Премия» смотрится уже совсем иначе! И бригадир Потапов с его честностью вызывает уже больше досаду – «Да куда же ты лезешь, дурак…! Бери свои 40р и заткнись, ты ж понятия не имеешь, какие тут на самом деле дела творятся!»

В принципе, если очистить от шелухи и вытащить припрятанное от цензуры, то сюжет «Мы, нижеподписавшихся» потрясает вольнодумством: он, в сущности, о том, как два человека, изначально настроенных крайне враждебно друг к другу, постепенно вместе приходят к тому, что они живут в государстве мафии, и даже их враждебность – тоже спровоцирована мафией. И мафия везде. И одна надежда – на невидимого Егорова, которого, впрочем, тоже буквально сейчас сожрут. Если еще упростить: двое находят друг друга во тьме. А где-то есть еще третий. И поэтому – слабая, но надежда есть.

В общем – фильм о преодолении одиночества совка. Очень рекомендую.