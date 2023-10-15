Мнение: О выборе правильной сверхдержавы… Она всегда тебя кинет, сынок?

По рассказам, на первый День благодарения первые американцы пригласили индейцев из племени Вампаноаг, которые помогли им пережить холодную зиму на новой земле. А через несколько лет, освоившись, отрубили голову вождю этого племени. Ибо индейцы стали помехой дальнейшей экспансии на материк. Сейчас #история повторяется: вчерашний герой становится обузой.

Как бы ни заявляли американские чиновники, что Вашингтон легко потянет помощь на два фронта и ещё на третий останется, реальность подсказывает иное. Всё больше признаков, что «Боливар не вынесет двоих» ©. И значит, со всей остротой встаёт выбор, кого аккуратно сливать, как балласт.

На первый взгляд, дилемма разрешается просто. «Ви не оправдали оказанного вам високого доверия!» ©. Но в дело вмешивается високая #политика.

Да, с одной стороны, Израиль — давний стратегический союзник, а #Украина — ситуативный сателлит для Америки. Тут двух мнений даже быть не может: просто посмотрите в хроники. Но кинуть Киев не так-то просто. Европейские партнёры не поймут плюс авторитет в мире может пострадать. И соблазн «дожать» Россию, которая добровольно угодила в украинский капкан, тоже велик.

Правда, последняя цель может быть достигнута уже имеющимися средствами. В стратегической перспективе #санкции рано или поздно — и скорее рано — подточат российскую экономику и подорвут позиции путинской элиты, тогда как сформированная за десятилетия «пятая колонна» никуда не денется. Достаточно просто подождать, а ждать Штаты умеют. С европейцами, чьим гарантом безопасности Америка взялась быть по итогам Второй Мировой, тоже можно не церемониться. Главные задачи решены: «Газпром» выбит с европейского рынка и газ Европа будет закупать у #США и союзного им Катара, европейцы с готовностью распахнули бюджеты для закупок американского вооружения, европейская промышленность лишилась крупного рынка сбыта — что интересно, американские компании потребительского сектора не покинули Россию, в отличие от своих европейских визави — и вследствие роста издержек свою конкурентоспособность частично утратила. А #НАТО едино, как никогда прежде.

Но в Соединённых Штатах прекрасно понимают то, чего никак не может взять в толк #Кремль. Даже правильные действия нуждаются в хорошем пиаре. Высший пилотаж — не вытащить бумажник у жертвы, а добиться, чтобы она ещё и поблагодарила вора за облегчение кармана. Или, как минимум, чтобы сказала: «А-а-а, ну раз так, то я не против»…

И пиар-подготовка уже идёт. Например, глава компании Marathon Initiative, экс-сотрудник Пентагона Элбридж Колби заявил, что «Украина не была и не является союзником [США], и мы никогда не брали на себя обязательств по её защите. Таким образом, доверие к союзу с Америкой не было поставлено на карту».

Неискушённый читатель может спросить: что это за Marathon Initiative вообще? Почему к этому тинк-тэнку такое внимание? Не Stratfor же в конце концов, который пользуется репутацией «теневого ЦРУ». И будет где-то прав: это ведь лишь одна из неправительственных организаций, работающих на американское правительство. Но вместе с тем, она сейчас «в авторитете». Оба её основателя — уже упомянутый Элбридж Колби и его партнёр Уэс Митчелл — занимали высокие посты в Минобороны и Госдепе соответственно, причём оба в бытность на госслужбе считались экспертами по «русскому вопросу». Ещё два члена совета директоров отметились значимыми должностями в Совете национальной безопасности и аппарате госсекретаря США, а независимый директор Эдвард Люттвак в западном мире пользуется заслуженной репутацией ведущего эксперта по военной стратегии. То есть, не хрен-с-горы люди. Как раз из числа тех, чьи репутация, авторитет и близость к истеблишменту позволяют «вбрасывать» мнения, которые официальный Вашингтон пока не считает удобным озвучить.

Значит ли это, что Белый дом решил однозначно списать команду «Квартала 95» как не справившуюся? Конечно же нет. Конёк Америки — вариативность действий и адаптивность к ситуации. Скорее всего, вариант «Украина никогда не была союзником #США» отрабатывается на тот случай, если Израиль надолго увязнет в войне с ХАМАС и, быть может, с другими исламистскими группировками, отчего ему потребуется долгосрочная и масштабная военная поддержка. Или, допустим, если в какой-то момент текущие внутриполитические издержки от помощи нынешним киевским властям начнут в глазах вашингтонской администрации перевешивать сиюминутные выгоды. Что ж, это «великая шахматная доска», и жертвы фигур в ходе партии неизбежны.

Америка никогда не была союзником Украины, сынок! И не обязана её защищать… ©

Вот просто интересно: каково это Украине и украинцам вдруг ощутить себя не Воинами Света, которые на передовой линии сражаются со вселенской тьмой, а всего лишь пешками в чужой «большой игре»?

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