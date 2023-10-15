 

Рупор кремлевской пропаганды: День рождения “ленинской кухарки”

15.10.2023, 19:24, Разное
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День рождения "ленинской кухарки"

Сегодня, 14 октября, день рождения у одного очень известного человека. В нашей стране этого человека знают почти все и при случае, в разных дискуссиях и спорах, его часто вспоминают. Сегодня день рождения у Кухарки. Вы, конечно, спросите – у какой такой еще Кухарки? Да абсолютно «Любой Кухарки, которая умеет управлять Государством»!!!

105 года назад, 14 октября 1917 года (по новому стилю) В. И. Ленин закончил работу над статьей «Удержат ли большевики государственную власть?». Именно в ней он написал:

«Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

Первые несколько предложений свидетельствуют о том, что Ленин не только не говорил, что «любая кухарка может управлять государством». Более того, он утверждал нечто прямо противоположное этому: «любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством». Владимир Ильич лишь настаивал, что сознательные труженики должны обучаться делу государственного управления, чтобы это не было привилегией лишь пресловутой «элиты». Вот когда они обучатся, тогда да, смогут управлять. Собственно говоря, годы советской власти наглядно доказали этот тезис.

Но кого это сейчас интересует? До сих пор миллионы людей, в том числе учившихся в СССР, с упорством дятлов повторяют и повторяют сию фразу. «Ленин говорил, что каждая кухарка может управлять государством». Кстати, им почему-то кажется, что они оскорбляют «кухарок». На самом деле они плюют в историю своей собственной семьи, ведь у подавляющего большинства жителей современной России предки – крестьяне и крестьянки. В большинстве случаев неграмотные. Да-да, те самые «кухарки», а отнюдь не графини с княгинями или хотя бы купчихи третьей гильдии.

Однако тут налицо еще интересный психологический феномен массового сознания. В различных дискуссиях многие пользователи интернета любят противопоставлять себя «бабушкам, которые лишь телевизор смотрят». Мол, мы-то знаем больше, мы умнее, у нас же интернет есть! Однако откуда взялось это убеждение – великая тайна. Интернет действительно помогает. Если засомневался в каких-то фактах, цифрах или цитатах, как про ту же кухарку, можно сразу же все самому проверить. Без похода в библиотеку, без копания в энциклопедиях, как это раньше бывало.

Однако многие ли пользуются этой возможностью? Ведь часто даже потребности такой нет! Поэтому в интернете ходит масса фейков, в которые сразу верят, потому что хочется верить. И поэтому острые дискуссии в соцсетях на общественно-политические темы зачастую напоминают беседы в палате сумасшедшего дома.

Так кто здесь «кухарки»?

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/Y0kDoCJbshsSOut6?referrer_clid=1400 – цинк

Источник: Colonel Cassad


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