Врач рассказала, как восстановиться после ОРВИ

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15.10.2023, 18:55, Разное
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Важно полноценно восстанавливать организм после ОРВИ, чтобы избежать возможных хронических проблем. Врач Екатерина Кашух предлагает несколько советов для этого процесса.

– Физическая активность. Первым шагом в восстановлении после ОРВИ является адекватная физическая активность. Пешие прогулки на свежем воздухе стимулируют кровообращение, ускоряя метаболические процессы и вывод токсинов из организма. Также это помогает восстановиться после борьбы с инфекцией.

– Гидратация. ОРВИ может привести к обезвоживанию организма, поэтому важно пить больше жидкости. Идеальным выбором является теплая чистая вода.

– Витамины. Необходимо включить в рацион продукты, богатые витамином C и D, так как они активируют иммунную систему и помогают организму бороться с инфекцией.

– Психологическое благополучие. Помимо физических аспектов следует обратить внимание на методики, которые помогут справляться с психологическими нагрузками, так как они также могут оказать влияние на общее состояние здоровья.


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