Экономика Чукотки полностью ушла в тень после повреждения подводного кабеля связи

Доля теневого сектора в экономике Чукотки выросла до 100% после повреждения подводного кабеля, сообщила налоговая служба региона.

Волоконно-оптический кабель, остававшийся единственной линией связи Чукотки с остальной Россией, был случайно повреждён рыболовным судном 7 октября.

Все предприятия региона, успевшие перейти на электронную форму взаимодействия с ФНС, исчезли из зоны видимости налоговиков и не выходят на связь. В ведомстве уже потребовали немедленно возобновить передачу отчётности «хоть голубиной почтой», иначе грозят штрафами. В свою очередь власти Москвы просят горожан не паниковать – проект по созданию самого большого в мире мраморного фонтана, в котором бьёт вода с видимыми частицами золота, возобновится, как только Чукотка продолжит платить налоги.

Власти региона начали сообщили о начале ремонтных работ, но предупредили, что из-за географических и климатических сложностей они могут затянуться на неопределённый срок.

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