“Красавец!”: Распутина возжелала переделанное тело Киркорова

В этом году Филипп Киркоров по-настоящему преобразился. Избавиться от лишних килограммов ему помог пластический хирург Тимур Хайдаров, который угодил в грандиозный скандал после критики Славы и Любови Успенской (первая сделала у специалиста грудь, вторая – грудь и ягодицы). Маша Распутина хоть сейчас и выступает против пластики, не может налюбоваться обновленным поп-королем.

В недавней беседе с журналистами Маша Распутина призналась, что хочет прикоснуться к идеальному Филиппу Киркорову, с которым ранее пела дуэтом. Возжелавшая переделанное тело артиста певица рассказала, что так и не видела его упругую пятую точку, соски и “кубики” на прессе. “Красавец!”, – оценила артистка преображение коллеги.

Кстати, сама Маша Распутина лишь однажды ложилась под нож хирурга – около 20 лет назад. Тогда она избавилась от второго подбородка. Нельзя не отметить, что по сей день артистка выглядит отлично, ей вовсе не дашь 59 лет. 60-летие певица будет отмечать весной 2024-го.

Напомним, Филипп Киркоров и Маша Распутина однажды записали песню, ставшую настоящим хитом. Композиция “Роза чайная” до сих пор является одной из любимых у поклонников поп-короля и артистки.