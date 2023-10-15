Мнение: Путин: «Мы хотим мира…»

Президент России Владимир Путин разоблачил всех провокаторов и фейкеметов, утверждавших, что на Украине Россия воюет с НАТО.

По мнению президента моей страны, если бы Россия воевала с Западом и НАТО, то это была бы не спецоперация.

Дословно: «Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это же совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — заявил Путин и добавил, что ни один человек в здравом уме не должен допускать возможность войны между ядерными державами.

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Отлегло! Нет никакой войны с Западом и НАТО? Есть локальная спецоперация армии России по ликвидации украинских бендеровцев, нацистов и неофашистов? Или я не правильно понял Владимира Путина?

Фотография отсюда

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