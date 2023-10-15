Hisense выпустила 4K-телевизор на 85 дюймов с экраном 120 Гц за 85 тысяч рублей

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15.10.2023, 17:45, Разное
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Hisense анонсировала начало продаж своего нового телевизора 85E3K-Pro TV на китайском рынке. Этот гигантский 85-дюймовый телевизор обещает выдающуюся производительность и доступную цену, пишет портал ITHome.

Экран телевизора предлагает 4K-качество с частотой обновления 120 Гц, которая обеспечивает ясное и плавное изображение. Он также поддерживает 10-битную глубину цвета и имеет встроенную акустическую систему формата 2.1 с общей мощностью 60 Вт, обеспечивая довольно громкое звучание.

Hisense 85E3K-Pro TV снабжен четырехъядерным процессором Arm Cortex-A73 неизвестного производителя и имеет 4 ГБ оперативной памяти. С 64 ГБ встроенной памяти, он предоставляет достаточно места для хранения данных, приложений и фильмов. Телевизор также имеет стандартные порты, включая USB, HDMI и сетевой порт. Наличие поддержки Android TV не уточняется.

Hisense 85E3K-Pro TV уже доступен для покупки в Китае по цене 6,3 тыс. юаней. О появлении его за пределами Китая пока нет информации.


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