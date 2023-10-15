 

Студентов лингвистических вузов начали проверять на предмет контактов с иностранцами

15.10.2023, 17:33, Разное
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В России началась масштабная проверка студентов-лингвистов на предмет контактов с иностранцами – Почта России предоставляет информацию о письмах, которые приходили учащимся из-за рубежа, а в вузах у них проверяют переписку в телефонах и адресные книги.

Мероприятие стартовало через неделю после того, как член Совета безопасности Александр Клюев назвал лингвистические вузы «рассадниками шпионов». По словам 87-летнего ветерана органов, нет никакой причины целенаправленно учить иностранные языки, если только студент не собирается стать дипломатом или переводчиком в государственных службах.

– Какая-то часть студентов, я могу допустить, добросовестно идут туда, чтобы дальше подниматься по карьерной лестнице, работать в МИД, в других структурах… Но не меньшая часть – это буквально будущие предатели, которые готовятся выслуживаться перед англосаксами, – сказал он. – Их надо сейчас выявлять и наказывать до того, как они успели что-то совершить.

Это мнение поддержали ректоры ряда университетов (преимущественно не лингвистической направленности), а некоторые даже составили и отправили списки студентов, отлично успевающих по иностранным языкам, а следовательно, получающим такие специфические знания где-то помимо вуза. По словам ректора Томского аграрного университета, английский не нужен ни в России, ни за рубежом – в Турции и Египте даже вывески на магазинах зачастую оформляют на русском языке, а в любом отеле есть сотрудник или аниматор, которые понимает по-русски.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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