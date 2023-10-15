 

Разводятся или нет? Отец Агутина выдал правду о браке его сына с Варум

15.10.2023, 17:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда Анжелику Варум не увидели на концерте Леонида Агутина в честь его 55-летия, публика зашепталась, делясь предположениями о проблемах в браке знаменитой пары. Многие пришли к выводу: супруги находятся на грани развода. Столь смелые домыслы основаны на факте о том, что ранее певица не пропускала особенные выступления любимого мужа.

Подтвердить или развеять предположения публики попросили отца Леонида Агутина, 88-летнего Николая Петровича, который на днях появился на на гала-ужине в честь национальной музыкальной премии “Виктория”. Родитель музыканта дал понять, что в браке его сына с Варум все хорошо.

Николай Петрович считает, что многие просто завидуют живущим в счастливом браке Леониду Агутину и Анжелике Варум. Мол, супруги очень любят друг друга, и им нужно желать лишь счастья.

Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже 26 лет. Пара поженилась спустя три года романтических отношений – в 2000 году. У супругов есть дочь Елизавета-Мария, которая живет в США.

Кстати, отец Леонида Агутина пожалел находящуюся в Израиле Аллу Пугачеву, но вместе с тем удивился ее решению переехать на Землю обетованную. Слова Николая Петровича приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Мнение: Притормози, притормози!

16.10 / В России начнут выпускать предметы личной гигиены с портретами иностранных агентов

16.10 / «Лаборатория Касперского»: доля опасных уязвимостей в ПО с открытым кодом выросла на 8%

16.10 / “В Россию не вернется” – друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой

16.10 / Первый выход Петрова с женой в свет с треском провалился

16.10 / Мнение: Борьба за право не рожать

16.10 / Мнение: Глютен и лактоза в России не страшны!

16.10 / Новый тест,позволяющий определить биологический возраст по состоянию здоровья

16.10 / Инфобизнес: как отличить надежных экспертов от мошенников

16.10 / Мнение: О третьем «Майдане»… Ну что, начинается?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика