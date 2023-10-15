В поисковике Google заработал ИИ-генератор изображений

Google внедрила функцию по генерации изображений на основе искусственного интеллекта в свою поисковую систему. Это нововведение, названное Google Search Generative Experience, позволяет пользователям легко создавать изображения, используя текстовое описание и мощную ИИ-модель Imagen.

Чтобы сгенерировать изображение, всего лишь нужно ввести описание в поисковую строку, и система предложит несколько вариантов, из которых нужно выбрать наилучший. Кроме того, созданное изображение можно дополнительно отредактировать с помощью текстовых команд. Эта функция также работает в разделе поиска изображений в Google, позволяя преобразовать поисковой запрос в команду для генератора.

Google подчеркивает, что при разработке этой функции они уделяли особое внимание этическим и юридическим аспектам использования ИИ для создания изображений. Все сгенерированные изображения будут иметь специальную метку и водяной знак, чтобы указать их происхождение. Важно отметить, что система не будет генерировать фотореалистичные изображения лиц людей или знаменитостей, и она придерживается политики компании.

На данный момент эта функция доступна только в тестовом режиме для пользователей старше 18 лет, которые активировали SGE в разделе Google Search Labs.