 

Девчонка, короткая юбчонка! 37-летняя Бузова порадовала народ откровенным фото

15.10.2023, 16:14, Разное
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За последние годы Ольга Бузова стала суперзвездой. Без ее участия не проводится практически ни одно масштабное событие шоу-бизнеса. Телезвезда умеет привлекать к себе внимание, поэтому обзавелась армией поклонников, которые в ежедневном формате следят за новыми публикациями кумира в социальных сетях.

Каждый день Ольга Бузова обычно выкладывает в Сеть несколько десятков фото и видео, в которых рассказывает о работе, отдыхе, делится переживаниями, хвастается новыми нарядами. Например, недавно телеведущая показала новый образ, который можно назвать довольно откровенным.

Ольга Бузова поделилась кадром, на котором запечатлена в клетчатом костюме, состоящим из кофточки и короткой юбки. Образ дополнила белая маечка, которая убедила поклонников в том, что телезвезда решила отказаться в тот день от бюстгальтера.

Видимо, тогда у Ольги Бузовой было игривое настроение, ведь она задрала короткую юбчонку и продемонстрировала бедра. В целом, наряд и заплетенные в косу волосы превратили 37-летнюю поющую телеведущую в девчонку. Вне всяких сомнений, фанаты оценили снимок знаменитости и ее образ. Но злопыхатели наверняка напишут, что поп-диве уже давно пора повзрослеть…


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