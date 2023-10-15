 

“Я тут счастлива” – улетевшая из Москвы телезвезда нашла идеальное место

15.10.2023, 16:14, Разное
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Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. Вот и Ида Галич нашла идеальное место для продуктивного времяпрепровождения. Ближайшие дни российская телезвезда проведет в Мурманске, где, по словам знаменитости, пройдет фестиваль “Арктика”. О своем путешествии блогерша рассказала подписчикам в популярной социальной сети, выложив кадры из аэропорта.

Оказавшись в портовом городе, Ида Галич пришла в восторг. “Я тут счастлива”, – написала телеведущая, опубликовав видеозапись, на которой веселится во время поездки по улицам Мурманска. В тот момент вместе с подругами блогерша напевала песню “Звенит январская вьюга”.

Почему именно эту песню Ида Галич решила спеть по прибытии в северный город, да еще и в октябре, а не январе, остается только догадываться. Возможно, все дело в погоде, которая не радует мурманчан в эти дни. Температура воздуха – около нуля. Кроме того, там уже идет снег, который, правда, еще не успел покрыть улицы.

Ранее Ида Галич призналась в чувствах к удивительному мужчине. Бизнесмен из Саратова впечатлил телеведущую своей силой воли. Мужчина, оказавшийся, казалось, в безвыходной ситуации, добился невероятных успехов. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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