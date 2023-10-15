 

В РФ создадут всероссийский реестр целомудренной молодёжи

15.10.2023, 15:33, Разное
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В Москве завершил работу конгресс Всероссийского педсовета, на котором было принято решение начать работу над национальным реестром «целомудренной молодёжи».

Планируется, что юноши и девушки, которые не ведут половую жизнь, будут получать различные бонусы от государства – дополнительные баллы по ЕГЭ, бесплатные билеты в театры и музеи, а также памятные подарки.

– Доказано, что чем раньше молодые люди теряют невинность, тем больше у них шансов удариться по все тяжкие. Речь не только о заболеваниях, которые передаются половым путём, но и о психологическом здоровье подрастающего поколения, – рассказал глава Всероссийского педсовета Авель Енукидзе.

Для зачисления в реестр молодым людям будет необходимо пройти медицинское обследование и собеседование с психологом. После этого юноши и девушки будут получать по тысяче рублей в месяц на «Пушкинские карты», а также смогут принять участие в мероприятиях и конференциях «целомудренной молодёжи».

После начала половой жизни подростки обязаны в течение месяца уведомить об этом Всероссийский педсовет, в противном случае они будут оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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