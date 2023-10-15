 

Мастер починил видеокарту Nvidia GeForce RTX 4090 FE, выпаяв из нее жука

15.10.2023, 15:20, Разное
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Специалисты от NorthWestRepair, известного YouTube-канала, поделились видеоотчетом о восстановлении видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition. Оказалось, что причиной ее неработоспособности было насекомое, заблокировавшее контакты графического процессора.

Владелец видеокарты, приобретенной по акции и без гарантии, обратился в сервисный центр. Он утверждал, что она была совершенно новой, но не выводила изображение на экран. Вентиляторы при этом работали на полную мощность.

Инженеры из NorthWestRepair провели диагностику видеокарты, но не обнаружили повреждений или коротких замыканий на печатной плате. Решив проверить графический процессор, они сняли чип AD102 с использованием специального оборудования и обнаружили под ним впаянного в плату жука.

После удаления насекомого и очистки контактов инженеры вернули чип в видеокарту и провели тестирование. Устройство успешно запустилось и показало хороший результат в бенчмарке 3DMark. Видеокарта была возвращена клиенту в рабочем состоянии.


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