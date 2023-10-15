 

Счастливый Басков принимает поздравления с особым событием

15.10.2023, 15:02, Разное
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Николаю Баскову исполнилось 47 лет. Этот талантливый певец и актер завоевал сердца миллионов своим неповторимым голосом, обаянием и непревзойденным творческим стилем. Многочисленные поздравления в днем рождения певца поступили из мира шоу-бизнеса.

В популярной социальной сети Николай Басков опубликовал фрагмент из своего давнего клипа на песню “С днем рождения”, после чего в комментариях отметились известные личности. С 47-летием артиста поздравили певец Сергей Лазарев, актриса Олеся Судзиловская, певицы Анна Семенович, Слава, Юлия Ковальчук, продюсер Яна Рудковская, актер и комик Михаил Галустян и другие знаменитости.

К поздравлениям присоединились и поклонники Николая Баскова. “С днем рождения, наш звонкий голос, покоривший множество человеческих сердец”, “Лучезарный, я тебе желаю как можно больше бомбических, шикарных песен и клипов”, “Крепчайшего здоровья! Чтобы твоя звезда всегда сияла”, – написали певцу фанаты.

Отдельно Николая Баскова поздравил его коллега Филипп Киркоров, сделав публикацию в личном блоге. 56-летний народный артист написал, что рад дружить с певцом, который освещает его дни. “Спасибо тебе за то, что ты есть”, – обратился исполнитель хита “Снег” к отмечающему день рождения артисту.


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