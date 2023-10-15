 

Израиль объявил Максима Каца в розыск после того, как он назвал события в секторе Газа войной

15.10.2023, 14:13, Разное
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Прокуратура
Государства Израиль объявила в розыск иноагента Максима Каца после того, как он
выпустил видеоролик, в котором несколько раз назвал события в секторе Газа «войной».
Израильские власти заявляют, что они проводят там антитеррористическую
операцию.

Поскольку русский
националист Максим Кац является гражданином Израиля, ему может грозить до 19
лет строгого режима за дискредитацию Вооружённых сил страны. Сам подозреваемый
в настоящее время находится за пределами Израиля и утверждает, что всем сердцем
хотел вернуться туда, чтобы быть мобилизованным на военную службу, однако
обстоятельства непреодолимой силы не позволяют ему этого сделать. Прокурор
Иерусалима, комментируя ситуацию, заявил, что в ближайшее
время Кац может пополнить список израильских иноагентов, после чего он будет
автоматически объявлен в международной розыск по линии Интерпола.

«Есть такие люди,
которые, оставаясь русскими националистами, тем не менее умудряются получить
израильский паспорт и подрывают основы нашей государственности изнутри, – говорит
прокурор. – Таких, как Кац, безродных космополитов мы готовы выметать из
нашей страны поганой метлой. После отбытия срока за дискредитацию действий
ЦАХАЛ мы намерены депортировать его на историческую родину, где у властей тоже
имеются к нему вопросы».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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