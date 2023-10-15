 

Caviar представила хэллоуинский iPhone 15 Pro UFO с инкрустированным метеоритом

15.10.2023, 14:10, Разное
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Компания Caviar, специализирующаяся на создании уникальных смартфонов из драгоценных материалов, представила свою последнюю коллекцию смартфонов под названием UFO, в честь празднования Хэллоуина. Коллекция включает три модифицированные версии iPhone

Самой роскошной моделью в этой линейке является Alien с корпусом из авиационного титана. На задней панели устройства выгравирован рельефный облик инопланетянина, а его глаза украшены фрагментами Мурчисонского метеорита возрастом 7 миллиардов лет. Эта модель ограничена всего 15 экземплярами и стоит от $7,300.

В коллекцию также входят две другие модели Astral и Starship объединенные темой космоса. Первая из них украшена изображением спирали Млечного Пути, в то время как на второй можно увидеть космический корабль. Модель Astral также инкрустирована осколками марсианских и лунных метеоритов и ограничена 24 экземплярами, каждый из которых продают по цене от $8,400. Starship доступен в количестве 99 штук, его стоимость начинается от $7,000.


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