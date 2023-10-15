Supercharged: Apple представит сразу три модели iPad уже 17 октября

Компания Apple собирается представить свои новые модели планшетов iPad уже в ближайший вторник, 17 октября. Последний раз публике представили новые планшеты от купертиновцев в октябре 2022 года, тогда же и был анонсирован iPad Pro с чипом M2 и обновленный iPad десятого поколения. В этот раз компания намерена расширить свою линейку еще тремя новыми моделями: iPad mini, iPad Air и iPad одиннадцатого поколения. Отмечено, что изменения внешнего дизайна будут минимальными, в то время как ключевые улучшения каснутся “внутренностей” устройств.

Планшет iPad Air будет оснащен мощным чипом M2, в то время как новый iPad mini получит чип Apple A16 Bionic. Компания также обещает устранить проблему “эффекта желе”, который был замечен пользователями в модели iPad mini 2021 года. Однако детальных сведений о том, какие улучшения будут внесены в iPad одиннадцатого поколения, пока нет.

Следует отметить, что Apple планирует представить эти новинки без официальной презентации. Вместо этого анонсы новых планшетов будут опубликованы на официальном веб-сайте компании в виде пресс-релиза. Такая практика уже применялась организацией в отношении предыдущих продуктов, таких как iPad Pro с чипом M2, чипы M2 Pro и M2 Max, ноутбуки MacBook Pro и другие.