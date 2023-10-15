Покинул Россию – куда судьба занесла Филиппа Киркорова

Недавно Филипп Киркоров влез в скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певец дал несколько интервью, в котором пытался защитить специалиста, подарившего ему новое тело. Но все это, как и любой конфликт, наверняка отняли у артиста много сил и энергии.

Восполнить свои ресурсы Филипп Киркоров может как на любимой работе, так и во время отдыха. Певец решил совместить приятное с полезным во время путешествия. Исполнитель хита “Цвет настроения синий” покинул Россию и отправился в Китай. Сегодня утром артист опубликовал видео из заграничного аэропорта.

Так поклонники узнали, что Филипп Киркоров улетел в

Гуанчжоу. “Как это меня судьба занесла в замечательную, дружественную страну? А что я буду тут делать – большой большой секрет”, – сказал певец на камеру, заинтриговав фанатов. Следом артист выложил кадры, снятые во время прогулки по центру китайского города.

Филипп Киркоров остается одним из самых популярных и востребованных в России артистов. Его любят миллионы людей, в том числе жители других стран. Почему 56-летний певец многие годы остается успешным, писали “Дни.ру” ранее.