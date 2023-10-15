Между двумя войнами Байден выбрал барбекю — не желает портить репутацию перед выборами

США одновременно ведут две войны, пытаются решить проблему с заложниками на Ближнем Востоке и не допустить открытия второго фронта — «тяжёлая неделя, но только не для Байдена», отмечает Fox News. По данным телеканала, президент США в это время организовал барбекю. Израиль надоел Байдену уже через неделю, поскольку ему просто не выгодно влезать в новую войну в преддверии президентских выборов.

Сейчас США одновременно ведут две опосредованные войны: одну против РФ на Украине и одну против Ирана в Израиле. Кроме того, на Ближнем Востоке разразился новый кризис с заложниками, а «Хезболла» готова открыть второй фронт на Севере и тем самым вовлечь в войну другие арабские страны. Так что неделя выдалась напряжённой. Но только не для нашего главнокомандующего! В воскресенье Байден устроил барбекю, потом два дня рассказывал специальному адвокату, почему он оставил секретные документы в гараже со своим Corvette, и затем выступил за отмену скрытых нежелательных сборов. А сегодня Джо Байден продолжил уходить от темы заложников, выступив с речью о «байденомике». При этом он едва сумел подняться на сцену.

Как считает Fox News, президент «держит Израиль на коротком поводке». Байден оказывает давление на Израиль, чтобы тот отложил наземные оборонительные действия против ХАМАС. По сообщениям, Байден просит Нетаньяху притормозить, пока всё палестинское гражданское население не будет эвакуировано. Этого никогда не произойдёт, поскольку, во-первых, ХАМАС приказал палестинским мирным жителям оставаться на месте, а во-вторых, никто из арабских соседей не примет палестинских беженцев. Но президент Байден и не собирается их об этом просить.

Уже сегодня Джо начал колебаться — ещё до того, как Израиль начал наземное вторжение в целях борьбы с террором.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы следим за тем, чтобы у Израиля было всё необходимое для самообороны и ответа на атаки. Для меня также является приоритетом срочное решение проблемы гуманитарного кризиса в Газе. Мы не можем упускать из виду тот факт, что подавляющее большинство палестинцев не имеют никакого отношения к ХАМАС. Но поскольку ХАМАС совершает эти ужасающие атаки, страдает в итоге его мирное население.

Израиль ведёт себя крайне сдержанно и деликатно по отношению к жертвам среди гражданских. Если кто и несёт ответственность за жертвы мирного населения, так это ХАМАС, который развязал эту войну и использует палестинцев в качестве живого щита. В распоряжении NBC News оказался план боевых действий ХАМАС, в котором говорится о том, что в ходе этого внезапного наступления террористы специально берут на прицел школы и детские сады. Питер Дьюси встретился с президентом после его выступления.

ПИТЕР ДЬЮСИ, журналист Fox News: Господин Байден, что вас беспокоит касательно возможного наземного вторжения Израиля в Газу?

ДЖО БАЙДЕН: Смерть.

Байден пообещал поддерживать Украину, цитирую, «столько, сколько потребуется», а Израиль ему надоел уже через неделю. Байден не хочет влезать в эту войну на Ближнем Востоке, особенно в год выборов. Поэтому он делает как можно меньше и молится о том, чтобы она не переросла в более масштабный конфликт. Он молится о том, чтобы американские заложники не были казнены, но не пошевелит и пальцем, чтобы послать туда американскую группу захвата. Он молится, чтобы избиратели этого не заметили. Именно он финансировал режим, который поддерживал терроризм.

Камала Харрис это поняла и полностью пропала. Вчера она по скайпу участвовала в совещании в оперативном штабе. В сериале «Вице-президент» было показано то же самое: вице-президент по скайпу участвует в переговорах с заложниками. Камала не хотела возвращаться домой после своей поездки по колледжам.

КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Вот, как мне кажется, теперь уже общеизвестный секрет обо мне: я люблю диаграммы Венна. Я их обожаю! И всякий раз, когда передо мной стоит какая-то сложная задача, я всегда задаюсь вопросом, а есть ли диаграмма Венна, чтобы разобраться с этим?

Существует ли диаграмма Венна, чтобы разобраться в процессе мирных переговоров на Ближнем Востоке? Сомневаюсь. Администрация Байдена — Харрис несерьёзно относится к растущим угрозам национальной безопасности, надеясь, что вы не заметите этого во время выборов.

Дата выхода в эфир 14 октября 2023 года.

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