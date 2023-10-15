Мнение: ХАМАС поблагодарил Путина

ТАСС уполномочили довести до народонаселения России и всего мира, что ХАМАС, оказывается, поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что тот «не приемлет блокаду сектора Газа, прекращение поставок гуманитарной помощи и нападение на безоружное гражданское население».

Дословно: «Мы в движении ХАМАС ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и тот факт, что он не приемлет блокаду сектора Газа, прекращение поставок гуманитарной помощи и нападение на безоружное гражданское население. Мы также подтверждаем, что приветствуем неустанные усилия России, направленные на прекращение систематической и варварской сионистской агрессии против палестинского народа в секторе Газа».

А Израиль между тем, готовится превратить город Газа в руины .

«После того, как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать», — написал американский журналист Сеймур Херш. Мол, Израиль начнет сбрасывать на Газу американские «противобункерные авиабомбы» весом 5 тыс. фунтов (2,2 т) с JDAM.

По всей видимости, через 86-летнего Херша до американцев решили довести информацию, что Израиль будет использовать бомбы, произведенные в США.

На что расчет? Что американцы выйдут на массовые протеста под лозунгами «Руки прочь от Палестины!»? «Израильскую военщину к ответу!»?

Или это попытка раскачать на протестные действия арабов, живущих в США?

А чего ради ТАСС написал про то, что ХАМАС благодарит Путина? Про эту благодарность, размещенную в Telegram-канале ХАМАС, знали несколько десятков тысяч читателей.

А после сообщения ТАСС узнают сотни тысяч…. Чего ради? У меня нет приличных версий…

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