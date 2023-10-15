Скончался актер из “Затерянных в космосе” Марк Годдар

Марк Годдар, знаменитый американский актер, известный по своей роли Дона Уэста в культовом научно-фантастическом сериале “Затерянные в космосе,” ушел из жизни 10 октября в возрасте 88 лет. Эту печальную новость пояснила вдова знаменитости. Известно, что он долгое время боролся с легочным фиброзом, который был диагностирован летом 2023 года после его госпитализации с пневмонией.

Актер снялся в более чем полусотне фильмов и сериалов, включая такие проекты, как “Сверхъестественное,” “Каскадеры,” “Улицы Сан-Франциско,” и “Одна жизнь, чтобы жить”.

Однако настоящей звездой американской молодежи он стал благодаря своей роли в сериале “Затерянные в космосе,” который покорял сердца зрителей с 1965 по 1968 год. Позже он вернулся к роли Уэста в полнометражном фильме 1998 года и короткометражке “Затерянные в космосе: Эпилог.”