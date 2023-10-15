 

“Давно об этом мечтали”: в семье Прилучного случился долгожданный момент

15.10.2023, 12:40, Новости дня
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Совместный ребенок Павла Прилучного и Зепюр Брутян появился на свет весной этого года. О счастливом событии пара сообщила, сделав публикацию в популярной социальной сети. С тех пор супруги частенько показывают поклонникам малыша, который не только радует своим существованием, но и требует очень много внимания.

Ежедневный уход за малышом отнял у Зепюр Брутян и Павла Прилучного очень много сил, поэтому родители решили немного отдохнуть, отправившись за границу. Актер и актриса показывают кадры с отпуска своим подписчикам. А сегодня они рассказали, что в их семье случился долгожданный момент.

Зепюр Брутян выложила снимок завтрака, под которым написала: “Как мы давно об этом мечтали – выспаться”. Павел Прилунчый поделился публикацией жены в своем аккаунте, таким образом согласившись с ней. За счастливых, но уставших родителей можно только порадоваться.

Ранее 35-летний Павел Прилучный рассказал, что его отношения с красавицей Зепюр Брутян после рождения сына изменились. По словам актера, его брак стал еще крепче. Супруги еще больше внимания посвящают друг другу. Слова артиста приводили “Дни.ру”.


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