 

200-метровый сухогруз на четыре часа заблокировал Босфорский пролив

15.10.2023, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Босфорском проливе за последнее время произошли два инцидента, которые вызвали временные блокировки морского движения. Так, сухогруз Sophia Z, имеющий длину 190 метров и флаг Багамских островов, заблокировал пролив, двигаясь из Болгарии в Испанию. Руль судна вышел из строя в районе Умурьери, и движение в проливе было приостановлено с 22:00 до 2:00. Позже Sophia Z была отбуксирована к причалу Ахыркапы на юге пролива Мраморного моря.

Второй инцидент произошел 7 сентября, когда сухогруз USG Zurich, длиной 166 метров и с флагом Либерии, направлявшийся в Россию, столкнулся с проблемами в работе двигателя на юге Босфорского пролива. Эти неполадки заставили его замедлить движение.

Таким образом, в Босфорском проливе за месяц произошли два нештатных инцидента, которые временно ограничили морскую навигацию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Израиль объявил Максима Каца в розыск после того, как он назвал события в секторе Газа войной

15.10 / Caviar представила хэллоуинский iPhone 15 Pro UFO с инкрустированным метеоритом

15.10 / Supercharged: Apple представит сразу три модели iPad уже 17 октября

15.10 / Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах

15.10 / Покинул Россию – куда судьба занесла Филиппа Киркорова

15.10 / Мнение: ХАМАС поблагодарил Путина

15.10 / Скончался актер из “Затерянных в космосе” Марк Годдар

15.10 / В России создадут новый Международный олимпийский комитет

15.10 / Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили сторонники детоубийц. Что актриса сделала не так?

15.10 / “Это недостойно!” – Арбенина объяснила внезапную отмену ее концерта диверсией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика