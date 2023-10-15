200-метровый сухогруз на четыре часа заблокировал Босфорский пролив

В Босфорском проливе за последнее время произошли два инцидента, которые вызвали временные блокировки морского движения. Так, сухогруз Sophia Z, имеющий длину 190 метров и флаг Багамских островов, заблокировал пролив, двигаясь из Болгарии в Испанию. Руль судна вышел из строя в районе Умурьери, и движение в проливе было приостановлено с 22:00 до 2:00. Позже Sophia Z была отбуксирована к причалу Ахыркапы на юге пролива Мраморного моря.

Второй инцидент произошел 7 сентября, когда сухогруз USG Zurich, длиной 166 метров и с флагом Либерии, направлявшийся в Россию, столкнулся с проблемами в работе двигателя на юге Босфорского пролива. Эти неполадки заставили его замедлить движение.

Таким образом, в Босфорском проливе за месяц произошли два нештатных инцидента, которые временно ограничили морскую навигацию.