В России создадут новый Международный олимпийский комитет

В России к концу года создадут новый Международный олимпийский комитет вместо старого, не оправдавшего надежд.

В организацию войдут многочисленные олимпийские комитеты стран мира – Олимпийский комитет России и другие.

Запуск нового МОК позволит решить ряд проблем, вызванных политизированностью прежнего комитета. К примеру, будут целиком сняты санкции с олимпийцев из России и введены ограничения против спортсменов из недружественных стран. Также планируется наконец признать олимпийскими видами спорта карточные игры.

Главой создающейся организации назначена сотрудница пресс-службы Минспорта Наталья Комарова. Это решение, впрочем, уже критикуют СМИ и эксперты, поскольку новоиспечённая чиновница ранее трудилась в эскорте и даже не имеет профильного образования.

Ожидается, что новый МОК заработает в декабре. Что же касается ныне действующего комитета, то его внесут в список нежелательных организаций.

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