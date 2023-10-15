В России создадут новый Международный олимпийский комитет

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15.10.2023, 11:33, Разное
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В России к концу года создадут новый Международный олимпийский комитет вместо старого, не оправдавшего надежд.

В организацию войдут многочисленные олимпийские комитеты стран мира – Олимпийский комитет России и другие.

Запуск нового МОК позволит решить ряд проблем, вызванных политизированностью прежнего комитета. К примеру, будут целиком сняты санкции с олимпийцев из России и введены ограничения против спортсменов из недружественных стран. Также планируется наконец признать олимпийскими видами спорта карточные игры.

Главой создающейся организации назначена сотрудница пресс-службы Минспорта Наталья Комарова. Это решение, впрочем, уже критикуют СМИ и эксперты, поскольку новоиспечённая чиновница ранее трудилась в эскорте и даже не имеет профильного образования.

Ожидается, что новый МОК заработает в декабре. Что же касается ныне действующего комитета, то его внесут в список нежелательных организаций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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