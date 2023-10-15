Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили сторонники детоубийц. Что актриса сделала не так?

Недавно Мария Миронова вслед за многочисленными российскими знаменитостями решила публично выразить поддержку Израилю, пострадавшему от нападения боевиков ХАМАС. Артистка разместила в популярной социальной сети пост, в котором пожелала сил израильтянам, выразив свою любовь и сострадание.

Однако интернет-пользователи поспешили осудить Марию Миронову за равнодушие к мирным жителям Палестины, которых уничтожает Израиль. Мол, каждый человек волен занимать любую сторону в происходящем, но нельзя игнорировать убийство невинных детей и женщин в секторе Газа. Припомнили Мироновой и жителей Донбасса, поддержку которым она публично не выражала, как Израилю.

Мария Миронова попыталась оправдаться, напомнив критикам, что ее отец был евреем. Но в комментариях к публикации актрисы появилась женщина, назвавшая себя еврейкой. Та заявила, что, несмотря на национальность, сочувствует всем – и израильтянам, и жителям Палестины.

Ранее Мария Миронова в личном блоге сообщила о переменах в жизни. Артистка рассказала поклонникам, что теперь является и режиссером. Правда, она не понимает, как это произошло. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.