 

Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили сторонники детоубийц. Что актриса сделала не так?

15.10.2023, 11:30, Разное
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Недавно Мария Миронова вслед за многочисленными российскими знаменитостями решила публично выразить поддержку Израилю, пострадавшему от нападения боевиков ХАМАС. Артистка разместила в популярной социальной сети пост, в котором пожелала сил израильтянам, выразив свою любовь и сострадание.

Однако интернет-пользователи поспешили осудить Марию Миронову за равнодушие к мирным жителям Палестины, которых уничтожает Израиль. Мол, каждый человек волен занимать любую сторону в происходящем, но нельзя игнорировать убийство невинных детей и женщин в секторе Газа. Припомнили Мироновой и жителей Донбасса, поддержку которым она публично не выражала, как Израилю.

Мария Миронова попыталась оправдаться, напомнив критикам, что ее отец был евреем. Но в комментариях к публикации актрисы появилась женщина, назвавшая себя еврейкой. Та заявила, что, несмотря на национальность, сочувствует всем – и израильтянам, и жителям Палестины.

Ранее Мария Миронова в личном блоге сообщила о переменах в жизни. Артистка рассказала поклонникам, что теперь является и режиссером. Правда, она не понимает, как это произошло. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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