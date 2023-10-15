 

“Это недостойно!” – Арбенина объяснила внезапную отмену ее концерта диверсией

15.10.2023, 11:30, Разное
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Диана Арбенина в своем телеграм-канале призналась, что мечтала вернуться в Йошкар-Олу и вновь выпустить перед поклонниками, но концерт “Ночных снайперов”, по словам артистки, оказался сорван и виноваты в этом якобы местные органы власти. “Я расцениваю [это] как диверсию против гражданина РФ”, – заявила лидер музыкального коллектива.

Певица посчитала нужным подчеркнуть тот факт, что она очень любит свою страну и поклонников. По словам Дианы Арбениной, она обещала публике вернуться в Йошкар-Олу с концертом, поэтому теперь будет разбираться в случившемся. “Это просто недостойно!”, – сказала артистка.

Отмену концерта “Ночных снайперов” в Республике Марий Эл связывают в Сети с заявлением Дианы Арбениной о ситуации на Ближнем Востоке и позицией артистки касательно спецоперации России на Украине. Известно, что под угрозой срыва и другие концерты группы – в частности, в Уфе, Новосибирске и Сургуте.

Ранее 49-летняя Диана Арбенина призналась, что не против обзавестись еще одним ребенком. Артистка, воспитывающая двоих детей, сообщила, что еще может рожать. Слова лидера “Ночных снайперов” приводили “Дни.ру”.


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