 

Каждый пятый ребёнок в детсадах Киева не понимает украинский язык

15.10.2023, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно результатам исследования, только 15% детей, посещающих заведения дошкольного образования Киева, активно говорят на украинском языке. Как пишет Обозреватель, 20% дошкольников украинской столицы вообще почти не понимают государственный язык и не разговаривают на нём.


AP

Только 15% детей, посещающих заведения дошкольного образования Киева, активно говорят на украинском языке. Как пишет «Обозреватель», 20% дошкольников столицы вообще почти не понимают государственный язык и не разговаривают на нём.

Причиной такой статистики является то, что малыши много слышат русскую речь и пользуются русским языком, рассказывает Андрей Ковалёв, основатель общественной организации «Спільномова». По его словам, именно в садах нужно закладывать формирование украинского языка.

«Даже не обладая лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику, тем более если речь идёт о детях. А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20 процентов киевских дошкольников близко к нулю. Ребёнок не может назвать слова «хмаринка», «стеля», «підлога», — рассказывает Ковалёв.

Он добавил, что, согласно исследованию, среди 5-6-летних детей из шести садов Киева только 15% дошкольников говорят на украинском языке, а 65% принадлежат к смешанной группе. Это означает, что они могут использовать и русские, и украинские слова.

Но, по словам Ковалёва, это говорит о позитивных изменениях, потому что с февраля прошлого года 50-60% родителей детей дошкольного возраста пытаются общаться с ними на украинском, так что дети таким образом перестраиваются на государственный язык.

Среди воспитателей за последние 5—10 лет тенденция также изменилась, и сейчас почти 95% работников садов говорят по-украински. Но это не убирает проблему русского среди детей, ведь, даже если в садике с ними говорят на украинском, не все его понимают, а у воспитателей нет времени индивидуально объяснять каждому ребенку то, что он не понял.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Между двумя войнами Байден выбрал барбекю — не желает портить репутацию перед выборами

15.10 / “Давно об этом мечтали”: в семье Прилучного случился долгожданный момент

15.10 / Израилю и Украине предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО

15.10 / Обозреватель NYT: вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС ставит Украину перед трудным выбором

14.10 / Красный Крест предупреждает, что больницы Газы из-за блокады превращаются в морги

14.10 / CNBC – от результатов выборов в Польше зависит место страны в ЕС и её отношения с Украиной

14.10 / «Это не беженцы, это преступники» – польский депутат осудил «бесхребетных» политиков ЕС за миграционный кризис

14.10 / “Может закоротить”: Басков поглумился над Лазаревым в эфире популярного шоу

14.10 / Продовольственные фонды Франции столкнулись с трудностями из-за инфляции

14.10 / КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика