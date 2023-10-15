Каждый пятый ребёнок в детсадах Киева не понимает украинский язык

Согласно результатам исследования, только 15% детей, посещающих заведения дошкольного образования Киева, активно говорят на украинском языке. Как пишет Обозреватель, 20% дошкольников украинской столицы вообще почти не понимают государственный язык и не разговаривают на нём.



AP

Только 15% детей, посещающих заведения дошкольного образования Киева, активно говорят на украинском языке. Как пишет «Обозреватель», 20% дошкольников столицы вообще почти не понимают государственный язык и не разговаривают на нём.

Причиной такой статистики является то, что малыши много слышат русскую речь и пользуются русским языком, рассказывает Андрей Ковалёв, основатель общественной организации «Спільномова». По его словам, именно в садах нужно закладывать формирование украинского языка.

«Даже не обладая лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику, тем более если речь идёт о детях. А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20 процентов киевских дошкольников близко к нулю. Ребёнок не может назвать слова «хмаринка», «стеля», «підлога», — рассказывает Ковалёв.

Он добавил, что, согласно исследованию, среди 5-6-летних детей из шести садов Киева только 15% дошкольников говорят на украинском языке, а 65% принадлежат к смешанной группе. Это означает, что они могут использовать и русские, и украинские слова.

Но, по словам Ковалёва, это говорит о позитивных изменениях, потому что с февраля прошлого года 50-60% родителей детей дошкольного возраста пытаются общаться с ними на украинском, так что дети таким образом перестраиваются на государственный язык.

Среди воспитателей за последние 5—10 лет тенденция также изменилась, и сейчас почти 95% работников садов говорят по-украински. Но это не убирает проблему русского среди детей, ведь, даже если в садике с ними говорят на украинском, не все его понимают, а у воспитателей нет времени индивидуально объяснять каждому ребенку то, что он не понял.

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