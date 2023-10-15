В Японии представили кнопочную раскладушку Mode 1 Retro II на базе Android 13

Японская компания P-UP World представила смартфон Mode 1 Retro II, который объединяет дизайн классической раскладушки с современными функциональными возможностями Android. Об этом пишет портал ITHome.

Оснащенная внутренним сенсорным дисплеем размером 3,5 дюйма и разрешением HD+, кнопочным управлением, а также двумя камерами: 48 Мп основной и 13 Мп фронтальной, эта раскладушка предлагает современные функции в стильном дизайне.

Также у смартфона есть внешний экран, который, хотя не раскрываются его характеристики, предположительно отображает время и уведомления.

Mode 1 Retro II оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Смартфон также имеет сканер отпечатка пальцев, аккумулятор емкостью 2500 мАч и быструю зарядку через порт USB Type-C. Он работает под управлением Android 13 с предустановленными Google-сервисами и весит всего 145 граммов.

Стоимость смартфона P-UP World Mode 1 Retro II составляет 29,8 тыс. йен (приблизительно 19,3 тыс. рублей). На данный момент информации о доступности устройства за пределами Японии нет.