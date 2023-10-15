Доктор-невролог рассказала, как распознать признаки деменции и что делать

Деменция – это синдром, связанный с постоянным упадком мозга, поэтому важно немедленно обращаться за медицинской помощью, если замечены у кого-то симптомы этого состояния. Особенно важно это для людей старше 65 лет, у которых первые проявления деменции могут быть легко спутаны с нормальными признаками старения и проблемами с памятью.

Доктор-невролог Александра Алехина поделилась основными признаками деменции, на которые стоит обратить внимание. Одним из них может быть забывчивость в повседневных задачах, например, пропуск приема утренних таблеток. Однако наиболее заметные проявления деменции часто происходят во время социальных взаимодействий, когда человек начинает задавать одни и те же вопросы, забывать ответы и не помнить встречи. Эти признаки часто замечают друзья и родственники.

Помимо этого, люди с деменцией могут испытывать трудности в разговоре и поиске правильных слов, что может затруднить общение с окружающими.

Если у человека или его близкого появляются подозрения на деменцию, важно немедленно проконсультироваться с медицинским работником. Рекомендуется записаться на прием к терапевту, чтобы обсудить обнаруженные симптомы.

Кроме того, другие симптомы деменции могут включать потерю памяти, трудности с концентрацией, сложности в выполнении привычных задач, путаницу во времени и месте, а также изменения настроения.