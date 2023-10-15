«ХАМАС! Веселей, рабочий класс» – в «Лужниках» пройдёт патриотический митинг-концерт в поддержку Палестины

18 октября в 13:00 на стадионе «Лужники» в Москве пройдёт патриотический митинг-концерт «ХАМАС! Веселей, рабочий класс».

Главная задача мероприятия — продемонстрировать единство братских народов России и Палестины и морально поддержать гражданское население в секторе Газа.

Каждому участнику мероприятия на входе будут выдаваться флаги России, Палестины и движения ХАМАС, а также тексты с лозунгами на арабском языке. В ходе акции собравшиеся на весь мир заявят о недопустимости пересмотра территориальной целостности государств и обязательном возвращении к плану ООН по разделу Палестины 1948 года. На митинг приглашены представители всех субъектов федерации, включая новые — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также делегации из Абхазии и Южной Осетии.

Ожидается, что в патриотическом мероприятии примут участие до 40 тысяч человек. На сцене «Лужников» выступят: Елена Ваенга, Ольга Кормухина, Дмитрий Певцов, Олег Газманов, Shaman, группа «Любэ», хор Турецкого и другие.

Все желающие смогут оказать благотворительную помощь жителям сектора Газа, положив любую купюру в специальную мобильную урну, находящуюся в руках волонтёров.

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