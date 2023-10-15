 

«ХАМАС! Веселей, рабочий класс» – в «Лужниках» пройдёт патриотический митинг-концерт в поддержку Палестины

15.10.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

18 октября в 13:00 на стадионе «Лужники» в Москве пройдёт патриотический митинг-концерт «ХАМАС! Веселей, рабочий класс».

Главная задача мероприятия — продемонстрировать единство братских народов России и Палестины и морально поддержать гражданское население в секторе Газа.

Каждому участнику мероприятия на входе будут выдаваться флаги России, Палестины и движения ХАМАС, а также тексты с лозунгами на арабском языке. В ходе акции собравшиеся на весь мир заявят о недопустимости пересмотра территориальной целостности государств и обязательном возвращении к плану ООН по разделу Палестины 1948 года. На митинг приглашены представители всех субъектов федерации, включая новые — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также делегации из Абхазии и Южной Осетии.

Ожидается, что в патриотическом мероприятии примут участие до 40 тысяч человек. На сцене «Лужников» выступят: Елена Ваенга, Ольга Кормухина, Дмитрий Певцов, Олег Газманов, Shaman, группа «Любэ», хор Турецкого и другие.

Все желающие смогут оказать благотворительную помощь жителям сектора Газа, положив любую купюру в специальную мобильную урну, находящуюся в руках волонтёров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Израиль объявил Максима Каца в розыск после того, как он назвал события в секторе Газа войной

15.10 / Caviar представила хэллоуинский iPhone 15 Pro UFO с инкрустированным метеоритом

15.10 / Supercharged: Apple представит сразу три модели iPad уже 17 октября

15.10 / Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах

15.10 / Покинул Россию – куда судьба занесла Филиппа Киркорова

15.10 / Мнение: ХАМАС поблагодарил Путина

15.10 / Скончался актер из “Затерянных в космосе” Марк Годдар

15.10 / 200-метровый сухогруз на четыре часа заблокировал Босфорский пролив

15.10 / В России создадут новый Международный олимпийский комитет

15.10 / Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили сторонники детоубийц. Что актриса сделала не так?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика