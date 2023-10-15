 

Врач-терапевт объяснил чувство зябкости у пожилых людей

15.10.2023, 8:25, Разное
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Чувство зябкости в пожилом возрасте может быть интенсивнее, чем у молодых, и более частым. Терапевт Алексей Хухрев подчеркивает, что эти жалобы могут скрывать несколько потенциальных заболеваний.

Одной из ключевых причин зябкости у пожилых людей являются проблемы с сосудами. С возрастом они стареют и становятся менее функциональными, что может вызывать ощущение замерзания и холодных конечностей. Кроме того, болезни также могут усугублять это состояние.

Хухрев уточняет, что зябкость у пожилых людей может быть связана с атеросклерозом и сахарным диабетом. Первый ухудшает питание тканей и сосудов, а диабет вызывает нейропатию и поражение мелких сосудов, что приводит к ощущению зябкости.

Зябкость также может указывать на наличие анемии у пожилых людей. Низкий уровень гемоглобина при железодефицитной анемии означает, что ткани организма получают меньше кислорода, что может вызывать ощущение постоянного охлаждения.

Терапевт обращает внимание на то, что недостаточная функция щитовидной железы также может быть причиной зябкости у пожилых людей. При ухудшении работы щитовидной железы и недостатке её гормонов, человек может начать ощущать необъяснимый холод.


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