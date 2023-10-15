 

Cледы «птицы ужаса»

15.10.2023, 7:24, Разное
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Палеонтологи сообщили, что в Аргентине они обнаружили окаменелые следы «птицы ужаса».

Эти хищные птицы, достигавшие высоты в 3 метра и обладавшие острыми когтями и клювами, способными пронзить череп человека, доминировали на Земле с 53 миллионов лет назад до 100 000 лет назад.

В своей статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, команда описывает то место, где были найдены отпечатки, их состояние и то, к каким выводам пришли исследователи.

По словам исследователей, в Аргентине были обнаружены первые в истории окаменелые следы «птицы ужаса». Эта находка возрастом 8 миллионов лет представляет собой удивительно хорошо сохранившиеся отпечатки. Исследователи утверждают, что эта птица бежала по илистой отмели со скоростью около 2,74 метра в секунду и имела вес приблизительно 55 кг.

По словам специалистов, несмотря на то, что следов недостаточно для полного представления о поведении «птицы ужаса», они все же предоставляют ценную информацию. Отпечатки, вероятно, принадлежали представителю подвида Mesembriornithinae, и они рассказывают о невероятных характеристиках древней птицы.

Phorusrhacidae относятся к группе страусиных, обитавших в Южной Америке в кайнозое. В Южной Америке также есть свидетельства того, что некоторые виды обитали в Северной Америке и Африке. Это были нелетающие птицы с длинными ногами и крепкими клювами. Они добывали добычу, преследуя ее, а затем разрубая клювом или острыми когтями.

Сравнение с современными страусами делает «птицу ужаса» истинным гигантом, с которыми древние обитатели планеты должны были считаться.


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