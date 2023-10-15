Израилю и Украине предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО

На фоне атаки ХАМАС на Израиль и продолжения боевых действий на Украине НАТО оказалось в затруднительной ситуации, пишет Die Welt. Теперь альянсу необходимо совладать с двумя взрывоопасными конфликтами прямо у себя на пороге, но его ресурсов может оказаться недостаточно. И не исключено, что Тель-Авиву и Киеву придётся за них конкурировать, отмечает немецкое издание.



AP

Прошедший в Брюсселе саммит показал, что НАТО сейчас оказалось в затруднительном положении, пишет Die Welt. Дело в том, что альянсу теперь придётся иметь дело не с одним, а с двумя взрывоопасными конфликтами прямо у себя на пороге: боевыми действиям на Украине и войной между Израилем и ХАМАС.

На Западе уже сейчас задумываются о безопасности своих солдат, которые, к примеру, участвуют в консультативной миссии НАТО в Ираке, где у ХАМАСа много вооружённых сторонников. К тому же в альянсе опасаются, что в худшем случае палестино-израильский конфликт может рвануть «как пороховая бочка» и распространиться на весь Ближний Восток.

Да и на Украине ситуация развивается не в пользу Запада, продолжает немецкое издание. Военные НАТО уже давно поняли, что киевская контратака идёт не по плану. Более того, РФ сама уже предпринимает успешные попытки перейти в наступление. К тому же украинцев ждёт зима, которая будет ещё более суровая, чем предыдущая.

Конечно же, напрямую альянс в эти конфликты вмешиваться не собирается, но поставки партнёрам оружия незаменимы. Однако ресурсов на обе страны может не хватить. Ведь страны — члены НАТО не хотят жертвовать своей собственной обороноспособностью. К тому же отправка вооружения обходится дорого. Да и его запасы ограничены: в частности, это сильнее всего касается артиллерийских снарядов, а также таких систем ПВО, как Iris-T и Patriot, столь необходимых Украине и Израилю для обороны. «Отдать это оружие можно только один раз», — подчеркнул высокопоставленный дипломат НАТО.

По коридорам альянса вот уже несколько дней ходит призрак по имени «конкуренция за ресурсы». «Вопрос в том, кто что получит, когда возникнет крайний случай? По поставкам боеприпасов Украине страны — члены НАТО и так уже отстают. Глава НАТО Столтенберг видит в этом угрозу. «Я советую альянсу как можно скорее заключить договоры с промышленностью», — заявил он. «Это создаст для предприятий стимул производить больше боеприпасов. Встревожен и президент Украины Владимир Зеленский. Он впервые отправился на саммит НАТО, чтобы лично потребовать увеличения поставок вооружения», — заключает издание.

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