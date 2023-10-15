Обозреватель NYT: вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС ставит Украину перед трудным выбором

США и Украина должны добиваться прекращения огня в конфликте с Россией, пока военное положение Киева ещё стабильно и пока американская помощь ещё поступает, пишет обозреватель The New York Times Росс Дутхат. Дутхат предупреждает, что вооружённый конфликт Израиля и ХАМАС может перетянуть на себя американскую помощь и внимание Вашингтона.



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В течение последних двух лет главной угрозой американской помощи Киеву были опасения, что, отправляя вооружение и финансирование Украине, США поставят под угрозу свою способность сдерживать Китай в Тихоокеанском регионе. Однако если раньше ситуация на Ближнем Востоке не играла существенной роли в дебатах вокруг обязательств США перед Украиной, сейчас на ресурсы США появился новый спрос, пишет обозреватель The New York Times Росс Дутхат.

По словам автора статьи, заинтересованность Вашингтона в сдерживании российских амбиций не исчезает в тот момент, когда в войну вступает главный ближневосточный союзник США. Однако качество и количество американской военной помощи Украине всё же может пострадать. И что, вероятно, ещё более важно — противостояние Израиля и палестинской радикальной организации ХАМАС может перетянуть на себя внимание Белого дома.

Ведение опосредованной войны на Ближнем Востоке, предупреждает Дутхат, может стать для США самым опасным в экзистенциальном плане мероприятием со времён окончания холодной войны.

За последние десять месяцев войны линия фронта практически не изменилась, а российская экономика выглядит более устойчивой, чем рассчитывали Вашингтон и Киев. Стратегию победы Украины сейчас можно описать всего тремя словами: «истощение, время и надежда». Но при таком раскладе, а также учитывая провал украинского контрнаступления, проиграть может именно Украина, полагает обозреватель.

По словам Дутхата, у администрации президента Джо Байдена и у самого Киева есть стимул добиваться прекращения огня сейчас, пока военное положение Украины ещё стабильно, пока ещё поступают оружие и деньги на помощь стране и пока демографическую катастрофу ещё не поздно преодолеть.

При этом альтернатива нерадостная. В случае отказа от прекращения огня Украине придётся надеяться на то, что ближневосточный кризис не будет поглощать всё больше американского оружия и внимания. Киеву также придётся надеяться на то, что усталость от конфликта в соседних станах, таких как Польша, а также среди республиканцев в конгрессе США не будет неуклонно расти. Украина также будет опасаться, что Байдену не удастся одержать победу на выборах 2024 года.

В своей статье для The New York Times Дутхат отмечает, что, хотя ему неизвестно это наверняка, он полагает, что РФ и сама заинтересована в переговорах и прекращении огня. «Если администрация Байдена не ведёт срочных переговоров по этим каналам, если она не ищет пути к перемирию, значит, она сильно ошибается в оценке предстоящих проблем», — подытоживает автор.

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