Мнение: Правильная партия!

Весьма потешная история, рассказанная моим френдом в ФБ, политологом Вадимом Гончаровым. Вот какие партии нам нужны! С другой стороны – они все такие и есть…

“На фоне свежих успехов Альтернативы для Германии в недавних региональных выборах снова участились призывы к её запрету (ну, потому что партия – вредная, крайне правая, а голосовать приличным избирателям полагается за полезные, т.е. умеренно-левые, и вообще – экспертам виднее).

До этого, на самом деле, вряд ли дойдёт, поскольку в Германии окончательное решение принимает суд, да ещё и в соответствии с Конституцией, в смысле – мудрят чего-то, не умеют по-нашему, по-простому.

Но в связи с этим хотелось бы напомнить о том, что похожий случай уже имел место в ихнем полку.

Есть такая общепризнанно право-экстремистская Национал-демократическая партия Германии, за которую сейчас не голосует уже примерно никто и нигде, а лет 40 назад она таки наводила шороху.

В 1969 году чуть не прошла в бундестаг, а в региональные парламенты неоднократно пробивалась и призывала там ко всякому нехорошему.

Так вот в 2001 году бундестаг, бундесрат и правительство Германии направили в Федеральный конституционный суд иск о запрете НДПГ, но вышла заковыка.

Суд прекратил дело, отказав истцам по формальным причинам. Выяснилось, что большинство членов правления НДПГ, высказывания которых цитировались в обращениях в суд как доказательства враждебности правоэкстремистской партии по отношению к конституции, а также основной свидетель по делу оказались тайными осведомителями Ведомства по охране конституции, и кроме того, что чуть ли не каждый седьмой функционер партии является завербованным агентом спецслужб.

Вот что такое упорядоченная страна, где сам по себе, без указания начальства в комплекте с надлежащим финансированием даже правый экстремизм не заводится.

Орднунг потому что (Вадим Гончаров)

Нда, в Германии не забалуешь… Но ведь, наверно, и в АдГ так же?