Мнение: Украина как реинкарнация СССР, эмблема ГУР и «дешёвый способ противостояния России»

1. На Украине по ошибке считают, что Россия – это некий СССР 2.0, с которым надо вести непримиримую борьбу. Между тем, именно на Украине мы видим возрождение всего самого негативного из советского наследия. Нынешние украинские власти ведут себя как новые большевики: насаждают русофобию, переписывают историю, сносят памятники (ссылка):



Создание нового общества что в СССР, что на Украине проходило по одинаковым лекалам. Сначала прошлое подлежало частично — переписыванию, частично — забвению. После этого опустевшее место заполняла его нужная трактовка. Чтобы не возникало лишних вопросов, целые пласты истории просто-напросто стирались. <…>

В раннем СССР российская история до XIX века была попросту вырезана. По замыслу большевиков, прошлое заключалось в борьбе народа и его «лучших представителей» с самодержавием — и только. Трудящиеся массы подвергались угнетению, а любые успехи «царизма» это угнетение только усиливали. Даже победа в войне с Наполеоном трактовалась как «начало жесточайшей всеевропейской реакции».

Нынешние жовто-блакитные большевики убрали из учебников Дмитрия Донского, Минина с Пожарским, маршала Кутузова и других героев русской истории. В самостийной версии история — это постоянная борьба украинского народа с царистско-коммунистической Москвой. Место «тёмного» царского прошлого заняло «тёмное» российское прошлое. Всё, что не вписывается в данный концепт, отброшено прочь.

Налицо — тотальная квазиисторизация массового сознания, без которой ни советский, ни украинский проекты хоть на какое-либо продолжительное время состояться бы просто не смогли.

Переписать историю мало — окружающее пространство должно быть приведено в соответствие с её новой версией. Отсюда — необходимость в уничтожении памятников ненавистной исторической эпохи и смене названий.

Первый урок по масштабному сносу монументов дали большевики. Вскоре после прихода к власти они разрушили посвящённую участникам Русско-турецкой войны 1877–1878 годов часовню Александра Невского. Могилы геров Куликовской битвы Пересвета и Осляби были превращены в фундамент для компрессоров. В Нижнем Новгороде взорвали храм с останками Кузьмы Минина, а надгробия с могилы князя Дмитрия Пожарского в Суздале были использованы для строительства фонтана. Памятники царским генералам и губернаторам разрушались и переплавлялись. Улицы и города переименовывались. Масштабы кампании по уничтожению культурного наследия Российской империи превосходили даже наблюдаемое нами с 2014 года на Украине. <…>

Переписывание учебников по истории и снос памятников стали лишь подготовкой для засева нового сознания массовой культурой.

В раннем СССР всё — и печать, и кино, и театр, и архитектура — было направлено на тиражирование новой идентичности. Причём сначала полагалось приложить усилия к разрушению старого — национальной гордости, религиозных «предрассудков» и семейного быта. Отсюда — борьба с «великорусским шовинизмом», православием и традиционным браком, провозглашёнными главными атрибутами отсталости и мещанства. Их место должны были занять интернационализм, атеизм и равноправие полов — в СССР; национализм, христианско-языческий синкретизм и гендерное разнообразие — в современной Украине. <…>

В освобождённом от культуры царской России раннем СССР место Кутузова, Багратиона, Нахимова и Скобелева заняли Чапаев, Будённый, Ворошилов и Щорс. Это были герои новой нации. Им ставили памятники, их воспевали в стихах, в учебниках им посвящали целые параграфы.

И как венец всего должен был измениться язык — не просто лицо культуры, а её основа.

Начали большевики с реформы алфавита. Именно им мы обязаны исчезновению твёрдого знака после согласных на концах слов и другим новинкам. Но на этом реформу языка завершать не собирались, так как руководство страны видело в русском алфавите пережиток «национал-буржуазной великорусской идеологии». В стране возникли кружки эсперантистов, которые готовили свою замену нашему языку. В 1929 году советское руководство активно обсуждало его перевод на латиницу. Сложно сказать, чем бы всё кончилось, не откажись Сталин от этой затеи в 1930-е годы.

Сейчас смена алфавита обсуждается на Украине. С такой идеей в 2021 году выступил глава СНБО Алексей Данилов. Отказ от кириллицы, по его мнению, является «одной из фундаментальных вещей» для незалежной нации.

2. Блогер Алексей Антонов пишет (ссылка):



Когда вас спрашивают о причинах СВО, можете просто показывать эмблему военной разведки Украины. Она стала такой не в прошлом году, а после майдана. На фото Порошенко выступает на соответствующем мероприятии. И это не фотошоп — на второй картинке та же эмблема из Википидии.

Кто еще мне расскажет о ничем не спровоцированной агрессии?

3. О реальном отношении стран НАТО к Украине, прямым текстом от военного министра одной из ключевых натовских стран (ссылка):

Поддержка Украины в противостоянии с Россией является “дешевым способом” борьбы НАТО с Россией. Такое мнение высказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Anadolu Ajansi.

“Поддержка Украины – это очень дешевый способ убедиться в том, что Москва не представляет угрозы для НАТО”, – сказала Оллонгрен в ходе выступления на Варшавском форуме по безопасности.

Глава ведомства считает поддержку Киева “жизненно важной” и полагает, что Запад продолжит в течение длительного периода времени спонсировать Украину, несмотря на то, что США вскоре могут прекратить помощь из-за проблем внутреннего характера.