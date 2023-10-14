Рупор кремлевской пропаганды: «Правда» пишет только правду

«Правда» пишет только правду

В свете эскалации вооружённого конфликта на Ближнем Востоке наша редакция подняла из архива номера прошлых лет. Нам захотелось показать молодым читателям «Правды» в социальных сетях, насколько события прошлого похожи на те, что происходят сейчас. (https://t.me/pravdaphotoandvideo/1394) Для публикации мы выбрали заметку, вышедшую ровно 40 лет назад в номере 283 (23809) за 10 октября 1983 года под заголовком «Оккупанты закрепляются. К событиям в Ливане» (https://t.me/pravda_gazeta/4175).

В материале рассказывается о происходивших в те дни событиях операции «Мир Галилее», как её именуют в Израиле, или Первой ливанской войны. Тогда Израиль оккупировал территорию Ливана с целью уничтожения баз Организации освобождения Палестины. Кроме того, в тексте дано информационное сообщение о радиовыступлении президента США Рональда Рейгана, пытавшегося оправдать присутствие американских войск в Ливане, по сути являвшихся оккупационными. В заметке также была дана оценка рейгановской «ближневосточной инициативе», которая на деле стала плацдармом для вмешательства во внутренние дела не только Ливана, но и других ближневосточных государств с целью установления господства Вашингтона в этом регионе.

Наша публикация получила большое распространение в интернете. В частности, в мессенджере «Телеграм» её разместил на своём канале известный военный обозреватель Борис Рожин (Colonelcassad) (https://t.me/boris_rozhin). Только здесь материал прочитали около 300 тысяч подписчиков.

Но самым ценным стала реакция читателей на заметку из прошлого, оказавшуюся актуальной и сегодня:

«Не врали нам партия и газета «Правда», а мы не верили, думали преувеличивают… А вон оно как оказалось…», — пишет пользователь с ником Mvvbd.

«На чердаке в доме у бабушки я нашёл советские газеты 50-х—60-х годов. Прочитал и сравнил с тем, что происходит сейчас. Там оказалась чистая правда», — рассказывает читатель с ником Mr.X.

«Кто бы мог подумать, что «Правда» писала правду…» — поражается Евгения.

«Чем дольше живу, тем больше удивляюсь: не врала нам советская пропаганда про звериную сущность империалистов, а мы-то хихикали над штампами», — признаётся Людмила.

«Всё, о чём нам «врала» советская пропаганда, оказалось правдой», — констатирует Козьма Ктулху.

«Всё, что писала газета «Правда», оказалось правдой», — вторит ему Vera Kolesnikova.

«Оказывается, «Правда» говорила правду», — делает открытие пользователь с ником Goest.

Это и стало лейтмотивом огромного числа сообщений, оставленных пользователями. Столь искренние признания мы встречаем с двояким чувством. С одной стороны, радостно, потому что наконец-то, спустя десятилетия, люди узнали истинную цену потокам либеральной антисоветской лжи.

С другой стороны, больно, оттого что понимание пришло так нескоро и далось слишком дорогой ценой. Не все пережили развал СССР, эпоху «шоковой терапии», тяжело многим даётся и нынешнее время с его реальными «оскалами капитализма», о которых раньше советские граждане узнавали из статей «Правды», программ «Время» и «Международная панорама».

Всё, что «врала» советская пропаганда, оказалось правдой: и инфляция, и безработица, и социальная незащищённость, и гегемония империализма с его двойными стандартами и постоянными войнами. Всё то, от чего своих граждан пыталась защитить созданная коммунистами страна, свободная от классовой борьбы, желавшая своим гражданам мира и процветания и говорившая им правду, которую не все захотели услышать.

Больше трёх десятков лет потребовалось, чтобы понять и выучить давно известные коммунистам прописные истины. Надеемся, что классовый подход, лежащий в основе всей деятельности «Правды», будет усвоен гораздо быстрее.

Очень дорогая эта наука: понять, что есть на самом деле правда, а что — ложь. Берегите, товарищи, это знание, не растеряйте!

Иван Егоров

https://t.me/pravda_gazeta/4199 – цинк

Помнится, в советские времена антисоветская пропаганда всячески продвигала антисоветский анекдот "В "Правде нет "Известий", а в "Известиях" нет правды".

Как сейчас не трудно заметить, "все о чем врала советская пропаганда оказалось правдой", а "голоса правды от "Голоса Америки" и прочих подобных помоек оказались тотальным враньем оруэлловских масштабов, что подтверждают в ежедневном режиме с пробитием неимоверных глубин дна.

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