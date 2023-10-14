Красный Крест предупреждает, что больницы Газы из-за блокады превращаются в морги

После обострения конфликта Израиль полностью заблокировал сектор Газа, лишив местных жителей возможности получать продукты питания, воду, топливо и электроэнергию. И все запасы на исходе, передаёт WION. Красный Крест предупреждает, что у местных больниц уже катастрофически не хватает медикаментов и места для размещения раненых и что нигде на территории Газы уже никто не может чувствовать себя в безопасности.

И военные истории для жителей Газы продолжаются, поскольку усиленные израильские бомбардировки в секторе Газа привели к нехватке медицинских ресурсов. Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что у них уже заканчиваются больничные койки для размещения раненых. Наш следующий репортаж расскажет вам больше.

Больничные койки по всему сектору Газа уже переполнены, а лекарства заканчиваются. Об этом сообщил официальный представитель министерства здравоохранения доктор Ашраф аль-Хиджра.

АШРАФ АЛЬ-ХИДЖРА, официальный представитель минздрава: Конечно, количество раненых, поступающих в наши больницы, просто огромное. И это означает, что мы не сможем принимать больше пациентов в секторе Газа. Нам нужен безопасный коридор для доставки медикаментов в Газу, а также чтобы можно было вывезти раненых из Газы в другие места для госпитализации.

Израиль поставил Газу в условия, которые он назвал «тотальной блокадой», чтобы не допустить поставок продовольствия и топлива в этот анклав с населением 2,3 миллиона человек. И пообещал быстрое возмездие после самого смертоносного нападения палестинских боевиков за всю 75-летнюю историю Израиля.

По данным министерства здравоохранения Газы, в результате ответных ударов погибло уже более тысячи человек. Власти заявляют, что около четверти миллиона человек остались без крова.

И есть опасения, что и без того тяжёлая ситуация в Газе, которая уже на протяжении многих лет находится под блокадой, которую организовал Израиль, становится теперь намного хуже.

За стенами больницы люди пытаются приютиться везде, где есть хоть какое-то место. Эта женщина говорит, что она убежала из дома босая, когда начались авиаудары. У неё не было даже времени взять с собой подгузники или детское питание.

«Они все жертвы, все женщины, дети. Что они сделали?» — ​​спрашивает она.

США заявили, что ведут переговоры с Израилем и Египтом о безопасном коридоре для гражданских лиц. Египетские источники говорят, что Каир открыт для оказания помощи, но не для приёма беженцев, поскольку уже давно это ограничивает.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ беженцев (БАПОР) сообщает, что более 175 тысяч человек вынуждены укрываться в десятках школ на территории всего сектора Газа. В этой школе дети играют в темноте. В то время как взрослые говорят, что обеспокоены нехваткой электричества и воды. Об этом всерьёз переживает и Хишам Мханне, представитель Красного Креста в Газе.

ХИШАМ МХАННЕ, представитель Красного Креста в секоторе Газа: Мы вскоре тоже станем свидетелями проблем, связанных с отсутствием доступа к продовольствию и к лекарствам практически для всего населения. В секторе Газа нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. И это общее ощущение, которое присутствует у всех жителей, а не только у меня.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.

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