Рупор кремлевской пропаганды: Еще раз о дефиците в СССР

Дефицит в СССР. По следам интервью Коссова В.В. 25.07.2019.

Коссов Владимир Викторович — сотрудник Госплана СССР. Занимал в том числе и высшие руководящие должности Госплана. После развала СССР был замминистра экономики, и позже стал преподавателем экономики.

Сафронов Алексей Васильевич – интервьюер, кандидат экономических наук. В данном блоге уже много раз разбирался. Его блог: https://vas-s-al.livejournal.com/

Интервью не только об экономике и дефиците, но и про работу Госплана, ОГАС и даже про ядерное оружие, но я рассмотрю тут только часть про экономику и дефицит. Эту часть интервью и приведу. С полным интервью можно ознакомиться по ссылке: тут. Интервью любопытное, хоть, на мой взгляд, и плохо взято. По экономическим вопросам можно было и более подробно расспросить. А то интервьюер не понимает, отвечающий не понимает… И что, всё? Я думал, в такой ситуации всегда надо больше подробностей вытягивать, чтоб было больше материала, из которого можно попытаться что-нибудь понять. А этого нет.

Жирным выделены слова интервьюера (Сафронова А.В.), курсивом — Коссова В.В., в скобках «()» мои комментарии.

[Часть интервью 25.07.2019]

____________________________

1. Коссов подтверждает, что успех в с/х и промышленности в СССР с легкостью все ошибки Хрущева перекрывал, т.е. сняли его не за них. Также из этого следует, что дальнейший застой случился не из-за Хрущева. Т.е. вред от его действий сильно преувеличен. И тем более выдумано, что этот вред имел долгоиграющие последствия. Я об этом писал в том числе тут.

2. Коссов говорит про излишние траты на ВПК (военно-промышленный комплекс). Тут некоторые могут подумать, что вот же Коссов подтверждает, что экономика забуксовала из-за трат на ВПК. Но как бы много не кидали денег в ВПК, дефицит товаров возник не из-за этих трат. Ведь по стат. сборникам выходило, что производство продуктов всё время росло. А в 60х же дефицита не было. А дальше идёт и с/х, и промышленный рост. Тем более не должно быть дефицита, но он появился и ширился. Тут или стат. сборники врут, и возникает вопрос «А зачем?» Или дефицит возник не из-за дефицита товаров.

Тут надо понимать, что дефицит бывает двух видов. Один, что деньги есть, товаров нет. А другой, что денег нет, товары есть. А тут дефицит из-за банальной бюрократии: несбалансированность товарной и денежной массы. Т.е. первого вида: денег много напечатали. Почему-то не все понимают, что когда денег больше, чем товаров, то открывается простор для спекуляции. В обратной ситуации возможности спекулировать нет. Потому что в одной ситуации денег хватает, чтоб скупить весь товар, и деньги ещё остаются. А в другой ситуации денег, чтоб скупить весь товар, не хватает. Конечно, и во второй ситуации останется дефицит мелкосерийных товаров. Но когда я тут говорю про дефицит в СССР, я говорю, не про дефицит норковых шуб, а про дефицит обычных потребительских товаров: сметаны, мяса, масла, батареек и т.п.

3. Видно, что выдумки про «рост зарплат рабочих как причина дефицита» не бьются с реальностью. По крайне мере Коссов их опровергает. Казалось бы, что должен делать в такой ситуации честный исследователь? Либо отказаться от своей теории, пересмотреть её, либо попытаться объяснить мнение Коссова, найти у него ошибки, нестыковки, которые позволяет опровергнуть мнение Коссова. Не делается ни то, ни другое. Напомню, интервью 2019 года. А свою теорию про большие зарплаты рабочих Сафронов рассказывает и в последних своих роликах. Тут хорошо видно, что выводы не делаются из фактов, а факты игнорируются, если они не подходят под теорию. А в предпоследнем процитированном мною вопросе Сафронов показывает, что Коссова по дефициту он так и не понял, не услышал. Слепая зона. Не думаю, что специально, скорее подсознание так работает. Хотя были два подряд вопроса к Коссову по данной проблеме. И в обоих он ответил определённо и категорично. Но подсознание сработало, и Сафронов эти ответы не услышал. Забавные выверты психики.

Добавлю ещё. Если верить Коссову, то зарплаты с товарным покрытием балансировали. При этом и Коссов, и Сафронов согласны с тем, что денег у населения было больше, чем товаров в торговле. А это не стыковка. Так не может быть. Надо искать ещё источники дохода населения. Понимаете? Экономика достаточно простая и логичная наука. Если крупносерийных товаров дефицит, значит денег слишком много в обороте. Надо искать откуда взялись "лишние" деньги. Сафронов считал и считает, что зарплаты населения СССР превышали товарное покрытие. Он видит "лишние" деньги в зарплатах. Потому я и написал, что Коссова он не слышит. Коссов это категорически отрицает. Если Коссов не врёт, то деньги у населения СССР должны были появиться из другого источника. И такой источник в СССР был! Я ранее писал пост про эмиссию денежных средств в экономике СССР. Госбанк СССР регулярно снабжал партию докладами и записками по превышению денежных средств над продукцией. Это было в промышленности и с/х, а также финансовом секторе. Несбалансированные планы пятилеток, невозвратные ссуды и кредиты п/п , колхозам, минфину. Документально заверено, там был излишек денежной массы и дефицит продукции. И если найти способы перетекания денежных средств из этих секторов в руки населения, то получим ответ, откуда у населения деньги помимо зарплат. И такие способы были найдены и показаны, в том числе вот в этом посте. Предприятиям в СССР позволяли тратить безналичные средства в наличной форме на оплату сельскохозяйственной продукции: "…получают из касс Госбанка наличные деньги для выдачи заработной платы, оплаты сельскохозяйственных заготовок и на другие нужды". Если кто-либо с этим не согласен, он должен найти другие причины наличия "лишних" денег у населения. Вместо этого переводить разговор на некачественные товары просто нелепо. Масштаб проблемы гораздо выше! Товары, которые никто не покупал, конечно, были. Но товаров, что покупали, было гораздо больше. Мне казалось, что это как дважды два.

Вообще хотелось бы больше вопросов к Коссову по данной теме, но чего нет, того нет. Или может их не все опубликовали.

З.ы. Добавил абзац п.3.

https://smertnyy.livejournal.com/58950.html – цинк

—