Главу МОК Томаса Баха признали иностранным агентом

Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах внесён в перечень иностранных агентов Минюста.

В ведомстве пояснили, что это лицо находится под иностранным влиянием и получает иностранную поддержку, а следовательно, его включение в соответствующий реестр целиком правомерно.

В Минюсте нашли доказательства того, что Томас Андреасович Бах уже много лет имеет связи с Германией. Ещё в 1970-х годах он выступал за ФРГ на международных соревнованиях. а с 1991 года представлял эту страну в МОК. Предположительно он имеет немецкий паспорт.

В тот же день Бах попал ещё и на украинский сайт «Миротворец» – там утверждают, что функционер является «кремлёвско-ФСБшным агентом» и критикуют его за недостаточные меры по отстранению российских спортсменов и русских по национальности олимпийцев.

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