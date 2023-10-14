 

Вера Брежнева обратилась к публике относительно своего развода с Константином Меладзе

14.10.2023, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинская певица Вера Брежнева впервые высказала свои мысли о разводе с композитором и продюсером Константином Меладзе. Эту информацию предоставило украинское издание ТСН.

Брежнева поделилась, что в настоящее время в интернете появилось большое количество слухов и спекуляций относительно ее развода с Меладзе. “Мы хотели бы оставить за собой право не комментировать эту ситуацию”, – дополнила она. Кроме того, она призвала своих поклонников проявлять уважение к их решению о разводе.

В начале октября Вера Брежнева подтвердила информацию о разводе с Константином Меладзе, с которым она состояла в браке с 2015 года. Она также призналась, что это событие вызвало у нее депрессию.

Кроме того, в том же месяце Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что после развода с Брежневой Меладзе расстался с особняком в Подмосковье, расположенным в элитном коттеджном поселке на Новорижском шоссе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Израиль объявил Максима Каца в розыск после того, как он назвал события в секторе Газа войной

15.10 / Caviar представила хэллоуинский iPhone 15 Pro UFO с инкрустированным метеоритом

15.10 / Supercharged: Apple представит сразу три модели iPad уже 17 октября

15.10 / Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах

15.10 / Покинул Россию – куда судьба занесла Филиппа Киркорова

15.10 / Мнение: ХАМАС поблагодарил Путина

15.10 / Скончался актер из “Затерянных в космосе” Марк Годдар

15.10 / 200-метровый сухогруз на четыре часа заблокировал Босфорский пролив

15.10 / В России создадут новый Международный олимпийский комитет

15.10 / Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили сторонники детоубийц. Что актриса сделала не так?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика