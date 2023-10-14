Вера Брежнева обратилась к публике относительно своего развода с Константином Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева впервые высказала свои мысли о разводе с композитором и продюсером Константином Меладзе. Эту информацию предоставило украинское издание ТСН.

Брежнева поделилась, что в настоящее время в интернете появилось большое количество слухов и спекуляций относительно ее развода с Меладзе. “Мы хотели бы оставить за собой право не комментировать эту ситуацию”, – дополнила она. Кроме того, она призвала своих поклонников проявлять уважение к их решению о разводе.

В начале октября Вера Брежнева подтвердила информацию о разводе с Константином Меладзе, с которым она состояла в браке с 2015 года. Она также призналась, что это событие вызвало у нее депрессию.

Кроме того, в том же месяце Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что после развода с Брежневой Меладзе расстался с особняком в Подмосковье, расположенным в элитном коттеджном поселке на Новорижском шоссе.