CNBC – от результатов выборов в Польше зависит место страны в ЕС и её отношения с Украиной

На выборах в Польше на карту поставлено будущее демократических институтов страны, её место в Европейском союзе, а также направление внешней политики в отношениях с соседями, особенно с Украиной, пишет CNBC. Как отмечает телеканал, в случае победы правящей партии «Право и справедливость» отношения Варшавы с Брюсселем и Киевом могут продолжать усугубляться.



АР

В воскресенье в Польше пройдут парламентские выборы. Их результатов, как пишет CNBC, ждут не только поляки, но и множество иностранных государств, в том числе Украина. Телеканал отмечает, что на карту поставлены место страны в Европейском союзе, а также направление внешней политики в отношениях с соседями, особенно с Украиной.

На выборах 15 октября правящая правая партия «Право и справедливость», претендующая на третий срок, и её консервативные союзники будут противостоять оппозиционной Гражданской коалиции во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.

В ходе избирательной кампании обе стороны представляют выборы как борьбу за суверенитет и идентичность. Оппозиция обвиняет правящую партию в политизации демократических институтов страны, а также в попытках ограничить независимость судебной власти, свободу средств массовой информации и активистов в Польше. «Право и справедливость» все обвинения оппозиции в свой адрес отрицает.

Правящая партия по-прежнему пользуется большой популярностью в стране, особенно в сельских районах, и лидирует во многих опросах общественного мнения, проведённых в преддверии голосования. Несмотря на чрезвычайно высокий уровень инфляции, в последние годы Польша добилась высоких темпов экономического роста — не только по сравнению с другими странами ЕС, но и в мировом масштабе: заработная плата растёт, а уровень безработицы падает, отмечает CNBC.

При этом оппозиция также обращает внимание на то, что под руководством партии «Право и справедливость» отношения Польши с ЕС и его различными институтами становятся всё более напряжёнными.

Брюссель неоднократно критиковал действия польского правительства и заблокировал выделение миллиардов евро из-за нарушения европейских норм верховенства права. Туск утверждает, что его реформы позволят получить заблокированное финансирование.

При нынешнем правительстве также испортились отношения Варшавы и Киева. Хотя после начала российской спецоперации Польша решительно поддерживала Украину, она оказалась втянута в ожесточённый спор с соседним государством относительно экспорта зерна. Из-за этого спора в сентябре премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна больше не будет поставлять оружие Украине. В то же время Туск недавно заявил местным СМИ, что не видит «альтернативы проукраинской политике», хотя и добавил, что должны быть приняты меры по защите внутренних интересов.

Как отмечает CNBC, выборы в Польше последовали за выборами в соседней Словакии, в результате которых к власти вернулся бывший премьер-министр Роберт Фицо. В ходе предвыборной кампании Фицо неоднократно заявлял, что страна не будет поставлять на Украину оружие и боеприпасы, а также критиковал ЕС.

В случае победы партии «Право и справедливость» Польша вместе со Словакией, а также с Венгрией во главе с Виктором Орбаном могут всё больше препятствовать достижению политических целей ЕС. Эксперты полагают, что на карту поставлено будущее демократических институтов Польши, место страны в Европейском союзе, а также направление её внешней политики в отношениях с соседями, особенно с Украиной.

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