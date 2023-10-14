Мнение: Мракобесие на марше

Кто-нибудь смотрит сейчас НТВ? Я, честно говоря, в обалдении. Передача, посвященная “плохим приметам и суевериям”. Напористый голос диктора, примеры одни бредовее другого – и, самое главное, ВСЁ НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ! Вот что потрясает.

Это уже даже не назойливый Патриарх со свечкой, не “Основы православной культуры” в школе. Это просто тотальное отрицание науки и научного мировоззрения, откровенное средневековье!

Мертвецы, чьи фотографии “забирают живых”; “один безбожник выбросил из дома все иконы, и вскоре односельчане увидели, что он воспламенился прям сам по себе – и сгорел на улице! А вся семья его, – с плохо скрываемым торжеством продолжает закадровый голос, – тоже вскоре оказалась на кладбище! И померли плохо: кто окончил жизнь в петле, кто – под самосвалом…”

А потом диктор продолжает уже совсем в духе пионерских посиделок у костра – оказывается, после этого кто-то нашел выброшенные иконы, и на них богородица… плакала кровавыми слезами. И младенчик Христос – тоже плакал!

А другой мужик в молодости… топтал могилу Сталина! И вот теперь у него… болят и отнимаются ноги. Врачам мужик не верит, у него одно лекарство: он каждый день ходит с цветами (!) на Красную площадь, отдает их “вождю”. “Он надеется вымолить прощение у вождя, – вещает диктор. – И боится умирать: ведь, на том свете, придется держать ответ перед Иосифом Виссарионовичем!”

И т.д. Всё, естественно, без тени улыбки и каких-либо сомнений. Мужика, боящегося загробной встречи с И.В.Сталиным, показывают, берут у него интервью. Дают крупный план его ног: на вид ноги как ноги, со ссадинами – но ведь они БОЛЯТ. И мы знаем, ОТЧЕГО!

М-да… Передача идет час, таких историй там – штук 30. Вот еще одна. Все тот же бодро-зловещий диктор за кадром повествует со слезой в голосе: “Баба Маша и дядя Миша всю жизнь жили – души друг в друге не чаяли. У них была образцовая семья. И только одно нарушило эту семейную идиллию: однажды в порыве ревности дядя Миша порвал фотографии из семейного альбома…” “Странное представление, однако, о “семейной идиллии” на НТВ, – невольно думает тут зритель. – Муж рвет семейный альбом из ревности – и это “образцовая семья”?”

Но диктор рассказывает саму страшилку – точнее, дает слово самой бабе Маше. И та подтверждает: да, гад, порвал альбом – а через несколько месяцев опять же самосвалом ему напрочь отдавило обе ноги!

Мда-а… Как сказал бы Галковский, телевидение ударно “работает на понижение”. В самый прайм-тайм, в воскресенье вечером… (2007)

Пост из 2007 года, день в день, написан, стало быть, ровно 16 лет назад. Но стало ли лучше на НТВ? Вопрос!