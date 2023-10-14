 

Мнение: Мракобесие на марше

14.10.2023, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кто-нибудь смотрит сейчас НТВ? Я, честно говоря, в обалдении. Передача, посвященная “плохим приметам и суевериям”. Напористый голос диктора, примеры одни бредовее другого – и, самое главное, ВСЁ НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ! Вот что потрясает.
Это уже даже не назойливый Патриарх со свечкой, не “Основы православной культуры” в школе. Это просто тотальное отрицание науки и научного мировоззрения, откровенное средневековье!
Мертвецы, чьи фотографии “забирают живых”; “один безбожник выбросил из дома все иконы, и вскоре односельчане увидели, что он воспламенился прям сам по себе – и сгорел на улице! А вся семья его, – с плохо скрываемым торжеством продолжает закадровый голос, – тоже вскоре оказалась на кладбище! И померли плохо: кто окончил жизнь в петле, кто – под самосвалом…”
А потом диктор продолжает уже совсем в духе пионерских посиделок у костра – оказывается, после этого кто-то нашел выброшенные иконы, и на них богородица… плакала кровавыми слезами. И младенчик Христос – тоже плакал!

А другой мужик в молодости… топтал могилу Сталина! И вот теперь у него… болят и отнимаются ноги. Врачам мужик не верит, у него одно лекарство: он каждый день ходит с цветами (!) на Красную площадь, отдает их “вождю”. “Он надеется вымолить прощение у вождя, – вещает диктор. – И боится умирать: ведь, на том свете, придется держать ответ перед Иосифом Виссарионовичем!”

И т.д. Всё, естественно, без тени улыбки и каких-либо сомнений. Мужика, боящегося загробной встречи с И.В.Сталиным, показывают, берут у него интервью. Дают крупный план его ног: на вид ноги как ноги, со ссадинами – но ведь они БОЛЯТ. И мы знаем, ОТЧЕГО!

М-да… Передача идет час, таких историй там – штук 30. Вот еще одна. Все тот же бодро-зловещий диктор за кадром повествует со слезой в голосе: “Баба Маша и дядя Миша всю жизнь жили – души друг в друге не чаяли. У них была образцовая семья. И только одно нарушило эту семейную идиллию: однажды в порыве ревности дядя Миша порвал фотографии из семейного альбома…” “Странное представление, однако, о “семейной идиллии” на НТВ, – невольно думает тут зритель. – Муж рвет семейный альбом из ревности – и это “образцовая семья”?”

Но диктор рассказывает саму страшилку – точнее, дает слово самой бабе Маше. И та подтверждает: да, гад, порвал альбом – а через несколько месяцев опять же самосвалом ему напрочь отдавило обе ноги!

Мда-а… Как сказал бы Галковский, телевидение ударно “работает на понижение”. В самый прайм-тайм, в воскресенье вечером… (2007)

Пост из 2007 года, день в день, написан, стало быть, ровно 16 лет назад. Но стало ли лучше на НТВ? Вопрос!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Израиль объявил Максима Каца в розыск после того, как он назвал события в секторе Газа войной

15.10 / Caviar представила хэллоуинский iPhone 15 Pro UFO с инкрустированным метеоритом

15.10 / Supercharged: Apple представит сразу три модели iPad уже 17 октября

15.10 / Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах

15.10 / Покинул Россию – куда судьба занесла Филиппа Киркорова

15.10 / Мнение: ХАМАС поблагодарил Путина

15.10 / Скончался актер из “Затерянных в космосе” Марк Годдар

15.10 / 200-метровый сухогруз на четыре часа заблокировал Босфорский пролив

15.10 / В России создадут новый Международный олимпийский комитет

15.10 / Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили сторонники детоубийц. Что актриса сделала не так?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика