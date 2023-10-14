Мнение: Расставание без страданий

Читаю в ленте иногда, как некоторые из вас, друзья, страдают после расставаний.

И по описанию ситуации понимаю, что страданий было бы во много раз меньше или не было бы вообще, если бы вы соблюдали правила экологичного расставания.

И в письмах в рубрику я часто читаю, как люди убиваются, расставшись с кем-то, и вижу, что убиваются не по причине потери, а по причине собственного плохого состояния, которое возникло из-за сливов и косяков при расставании.

Экологичное расставание – это и есть: без сливов и без косяков.

Даже если в отношениях ваши сливы и косяки были, возможно при расставании избежать новых сливов и косяков. Тогда боли от разрыва будет намного меньше или не будет вообще.

Это один из тех секретов, которые может объяснить только психоалхимия: наука о трансформации фигур в поле.

Большинство не знают этот секрет. Многим кажется, что боль от разрыва связана с самим разрывом, с утратой значимого человека, с потерей значимых отношений.

На самом деле большая часть болезненных ощущений связана с собственным плохим состоянием: расшатанным, надломленным, потерянным, испуганным.

Достаточно восстановить внутренние опоры и состояние улучшится, появятся новые смыслы и перспективы.

Утрата важного человека тоже имеет значение, однако, если осознать его на то волю или волю обстоятельств, принять утрату будет не сложно, главное – не шататься от страхов и сомнений. Именно сомнения расшатывают человека, он чувствует то вину, то обиду, то страх. Ему хочется что-то сделать, чтобы все вернуть, а вернуть нужно свою устойчивость, и все дело не в утрате партнера, а в утрате себя.

Когда говорят, что при расставании любимый человек вырывает твое сердце, важно помнить, что ни у одного человека нет права – уничтожить другого, и если это делается с вами, значит вы оказались слишком беззащитными, потеряли себя.

И такая потеря себя чаще всего происходит не во время отношений, какими бы страстными или сложными они ни были, а во время расставания.

Именно во время расставания возникают основные сливы и косяки.

Слив – это причинение ущерба себе, косяк – причинение ущерба связям с партнером, доверию значимого партнера, то есть косвенно – тоже себе.

Отказ от компенсации растит косяк, поэтому с любыми косяками действует принцип “отдай, не греши”, иначе больше заплатишь.

Только не сравнивайте личные отношения и политику государств. В политике совсем другие сроки, другой масштаб, иногда нужны десятилетия, чтобы увидеть результат косяков. А в отношениях двух людей все происходит намного быстрей.

Как избежать косяков и сливов при расставании?

Самое главное – не делать поступков в эмоциях, особенно, если у вас плохие границы.

Человек с хорошими границами может себе позволить руководствоваться эмоциями, его эмоции – в границах.

Причем эмоции человека с хорошими границами никогда не бывают слишком бурными и противоречивыми.

Сильные противоречивые эмоции – это непременное искажение оценок.

Некоторые никогда не бывают в спокойном состоянии, корона постоянно держит их на качелях эмоций, и некоторые стараются еще и культивировать такое состояние, как пьяницы любят быть всегда подшофе.

Важные решения надо принимать в спокойном состоянии, иначе вероятность косяка или слива очень велика.

От страха вас будет тянуть в слив, от гнева – в косяк.

Можно считать, что поступок, сделанный в страхе – всегда почти слив, а поступок, сделанный в гневе – всегда почти косяк.

Но некоторые торопятся порвать отношения в гневе, боясь, что в спокойном состоянии “не хватит духу”, “не будет сил”.

Сохраняйте статус-кво, если чувствуете, что вас шатают эмоции. Принимайте решения в более спокойном состоянии. Это простое правило помогает расставаться экологично. Это значит, не надо бежать и умолять, если вас бросили или сообщили вам об уходе, дайте себе время успокоиться.

Но потом, когда на смену страху придет обида, тоже не спешите совершать резкие, “отважные” поступки, надо дождаться, когда на смену страху и обиде придут смирение и скромность.

Состояние смирения и скромности, без гнева и без страха, без упадка и без сильного подъема – вот состояние нормального локуса и все ваши реакции будут в границах или почти.

Но у некоторых смирение и скромность не приходят никогда, их так качает из страха в обиду, из чувства вины в гнев.

Как устроены эмоциональные качели?

Угроза расставания с кем-то очень значимым, особенно внезапная угроза, ощущается как потеря опоры, особенно если у человека плохой локус контроля и он чересчур опирается на партнера.

Опираться на близких, друзей и партнеров можно, но нельзя переносить на них весь свой центр тяжести. Во-первых, это лишняя нагрузка на других, во-вторых, это лишний риск для вас. Опора на другого должна быть минимальна и такова, чтобы в случае любых изменений, можно было бы опереться только на себя.

Это касается и экономической стороны отношений, и психологической, и физической.

Чем ближе и прочней отношения, тем больше общих опор, но автономия должна сохраняться, и не из-за недоверия партнера, а ради того, чтобы сохранять устойчивость при любой угрозе. Чем больше автономия, тем выше устойчивость.

На экономическом примере проще всего это увидеть, но психологические опоры устроены точно так же. Если у вас с партнером совместный бюджет, ваших собственных средств все равно должно хватать на покрытие основных ваших потребностей. Не должно получиться так, что без партнера вы не сможете прожить, не сможете заплатить за жилье, не сможете купить себе еду. Нельзя планировать траты, полагаясь на то, что кто-то другой, пусть даже самый близкий, обеспечит ваши потребности. Полагаясь на другого “как на себя”, вы начинаете воспринимать его как свою часть, и это не только перегружает его, но и делает вас тревожными, неустойчивыми, зависимыми, заставляет растить корону, чтобы не чувствовать тревогу.

С психологическими опорами то же самое. Если вы воспринимаете второго как няньку, вы можете думать, что такая ваша привязанность должна ему льстить, что это и есть любовь – такая вот эмоциональная зависимость, отсутствие эмоциональной автономии, но это приводит к тому, что, во-первых, человек живет под щипцами ваших ожиданий, часть эмоциональных запросов он, допустим, выполняет с удовольствием, но его собственное настроение может быть разным, у него могут возникнуть свои проблемы, и тогда ваш постоянно открытый голодный клювик может стать ему в тягость, он начнет раздражаться на ваш эгоцентризм, у него будет расти усталость от необходимости опекать вас эмоционально. Во-вторых, это сделает вас неустойчивей, слабей, тревожней, поскольку важная ваша опора находится вне ваших границ, у другого человека. Это та зависимость, которая обязательно будет расшатывать вас и ваши отношения, а вам может казаться, что наоборот, это растит привязанность и усиливает любовь. Любовь усиливают совсем другие вещи.

И вот в момент расставания или его угрозы, опоры на партнера начинают не только утекать, повергая человека в страх, но и часто становятся больше. То есть во время отношений вы могли опираться на партнера не слишком сильно, сохраняли опору на себя, а когда партнер стал отдаляться, вы можете начать опираться на него сильней, вместо того, чтобы перенести весь свой центр тяжести на себя.

Вы не просто рефлексируете свою зависимость, которую раньше могли не рефлексировать, вы внезапно становитесь более зависимыми, вместо того, чтобы наоборот сепарироваться и опереться на себя.

Особенно это характерно для тех, кого бросают внезапно. Реально внезапно или внезапно для их короны – не так уж важно. Внезапность заставляет человека испытывать страх, поэтому и потому что он импульсивно опирается на другого, как если бы у него забирали стул, а он пытался бы удержать этот стул, садясь на него, и оказывался бы от этого еще уязвимей.

Самый главный навык для расставания (и для любых неожиданных перемен, на самом деле) – это уметь отклоняться в сторону от того, что не ваше и отдаляется от вас, не тянуться за этим по инерции и от жадности.

Народная мудрость в этом случае говорит об умении “отпускать”.

“Закатай губу”, “закрой хлеборезку” – говорят про умение не зариться на чужое. Умение отпускать того, кто хочет стать не вашим, очень важный навык. Он сделает вас неуязвимым для любых потерь и любых изменений. Для этого нужно уважать волю другого субъекта и осознавать, насколько умение опираться исключительно на свое и никогда не на чужое делает вас сильней, устойчивей, спокойней, независимей.

Вы быстро научитесь этому, если представите, как начиная тянуться за чем-то уходящим, удерживать это, вы расшатываете себя, лишаете себя надежных опор.

Иногда даже свое лучше отдать, если защищать это слишком рискованно. Например, если одной рукой вы держите ребенка, а в другой руке у вас сумка, то нельзя бежать за грабителем, выхватившим сумку, бросив своего ребенка. В другое время может быть вы и вступили бы в схватку, но сейчас нечто более важное заставляет вас сразу уступить.

И тем более это касается всех тех ситуаций, когда вы импульсивно пытаетесь удержать то, что вам не принадлежит.

Если в ответ на такое действие не тянуться вслед уходящему, сливая все, что есть у вас, а сделать усилие и отклониться в противоположную сторону, вскоре можно почувствовать свои опоры и то самое смирение с чужой волей, принятие потери.

В этот момент не только исчезает страх, но и всякая боль проходит. Вы чувствуете спокойствие и уверенность в будущем, и это всегда бывают, когда вы не поддались на провокации и избежали слива и косяка. Это волшебное состояние защищенности связано с нахождением в красном поле. Вы знаете, что с вами все будет нормально, потому что чувствуете силу.

На эмоциональных качелях происходит нечто противоположное.

Вы сначала дернулись держать и останавливать партнера, а потом, увидев свой слив, отталкиваетесь ногами от стены и летите на качелях в другую сторону, от слияния к сепарации, но с гневом и с обесцениванием всего, что дал вам партнер. Так, после слива начинаются косяки.

Сначала вы потеряли себя, пытаясь удержать партнера, вы чувствовали себя плохим, виноватым, заслужившим наказания и давали партнеру эту понять. Но потом вы остановились и стали себя жалеть, назначив партнера во всем виноватым и решив его наказать.

К сожалению, на эмоциональных качелях невозможно нормально защитить себя, тем более наказать кого-то.

В эмоциях все преувеличивается во много раз, собственные силы перецениваются, злодейство партнера тоже. Поэтому гнев не помогает оторваться, он заставляет произносить жестокие и грубые слова и совершать злые поступки. Часто слив продолжается и к нему добавляются косяки. Человек рвет все связи, вредит партнеру, оскорбляет его.

Понятно почему вскоре эмоциональные качели несут его в обратную сторону?

Он выплескивает гнев и понимает, что переборщил, ему становится жалко партнера и разрушенные отношения, он вспоминает хорошие моменты, он опять чувствует страх и вину.

На таких качелях можно качаться долго, набирая себе и сливов, и косяков.

Косяки растят фигуру партнера, сливы уменьшают свою. От сливов человек становится слабей, от косяков шатается больше.

В то время как человек, удержавшийся от слива, понимает, что некрасивое поведение и месть повредят ему самому, и старается вести себя с достоинством.

Именно поэтому при экологичном расставании мы видим эффект камбэка. Тот, кого бросили, быстро возвращает себе устойчивость и независимость. Тот, кто ушел, рефлексирует значимость брошенного, и как только эта значимость вырастает, его уход сейчас же превращается в косяк. Он бросил того, чья значимость была ноль или ниже, это был не косяк, а верный поступок. Но как только значимость на дистанции выросла (а в случае обретения опор вторым это неизбежно), нормальный поступок превратился в косяк и значимость второго от этого стала еще больше. Если же бросивший, сделал это неэкологично, грубо, косяк его еще больше и значимость второго становится выше. Отсюда все эти чудеса, когда сбежавшие из отношений хватаются за голову и понять не могут, как они были так слепы, что разрушили себе жизнь. И все чудеса, когда тот, кого бросили начинает подниматься в карьере или быстро находит себе партнера во много раз лучше – тот же эффект.

Это полевой траблшутинг, когда ваше черное поле становится красным, и наоборот, красное поле партнера может стать черным.

К сожалению, сохранить устойчивость, не сливаться и не косячить удается мало кому.

Большинство, заподозрив, что их хотят бросить, торопятся бросить сами. Им кажется, что это сделает их фигуру сильней и красивей.

На самом же деле рвать отношения, особенно значимые, близкие, где у партнера было много вложений в вашу сторону – это бывает хуже, чем стрелять себе в ногу.

Никогда не торопитесь произносить слова о расставании, особенно о расставании навсегда. Уж лучше брать ту самую дурацкую паузу, хотя это тоже может быть вектором косяка. Безопасней придумать благовидный предлог для дистанции, если она вам действительно необходима для того, чтобы все обдумать и что-то решить. Какой, например, предлог?

Дальше мы должны будем разобраться, как поправить свои ошибки при расставании и побыстрей вернуть себе устойчивость.

Основных ошибок всего несколько. И все эти ошибки можно разбить на пары: слив – косяк.

Например.

Удерживать того, кто решил уйти – слив.

Но в случае, если был ваш косяк и уход – реакция на ваш косяк, не удерживать – косяк.

Как же поступить, когда непонятно, по какой причине уходит человек?

Часто бывает, что в ответ на ваш косяк человек говорит о расставании, а вы считаете, что он нашел повод и сообщаете ему, что скатертью дорожка.

Не реже бывает, что человек говорит о желании расстаться, а вы просите прощения за свои косяки, по большей части воображаемые.

Также бывает, что вас качает от уверенности, что человек нашел просто повод, до убежденности, что вы сильно обидели его. И вы готовы озолотить того психолога, который вам даст ответ, что же произошло.

Не нужно золотить психологов, друзья.

Вы должны сами научиться видеть картину поля объективно. А в случае когда не уверены, действовать осторожно, избегая и Сциллы, и Харибды, и косяков, и сливов.

Дальше будем письма на эту тему разбирать и тренироваться.

А пока опишите сами основные ориентиры.

Во-первых, как увидеть ситуацию объективно? Что для этого нужно?

Во-вторых, что сделать, если увидеть так и не удалось?