Компания Bowers & Wilkins представила колонку Zeppelin в стиле McLaren за 88 тысяч рублей

Британская компания Bowers & Wilkins, специализирующаяся на аудиотехнике, объявила о совместном проекте с известным автомобильным брендом McLaren Automotive. Их общим творением стала новая версия колонки Zeppelin с ярким именем — McLaren Edition. Официальную информацию о данной новинке рассказали через аккаунт компании X.

McLaren Edition представляет собой обновленную версию классической колонки Zeppelin, придающей интерьеру уникальный стиль. Главным отличием этой модели являются детали дизайна: подставка, кнопки и задняя панель окрашены в стильный оттенок McLaren, который называется Papaya Orange. Остальные элементы экстерьера колонки имеют серый цвет.

Эта колонка впечатляет своей звуковой мощью, благодаря пяти динамикам (два высокочастотных твиттера диаметром два дюйма, два среднечастотных динамика диаметром 3,5 дюйма и один мощный сабвуфер диаметром шесть дюймов). Мощный усилитель обеспечивает колонке номинальную мощность в 240 Вт. Bowers & Wilkins Zeppelin McLaren Edition поддерживает беспроводное соединение по Bluetooth 5.0 и AirPlay 2, а также оснащена кодеками aptX Adaptive, AAC и SBC.

Оригинальная колонка уже доступна для предзаказа в нескольких странах по цене $899.