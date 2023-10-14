 

Единственный банк Палестины подключат к SWIFT, чтобы затем отключить

14.10.2023, 19:33, Разное
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Единственный существующий в Государстве Палестина добился того, о чём просил десять лет – он получил официальное приглашение присоединиться к системе SWIFT. Радоваться учреждению, впрочем, не стоит, поскольку на этот шаг международные банкиры пошли из-за согласованного накануне пакета санкций.

Западные страны приняли решение отключить «Акбар-Банк» от SWIFT и потребовали сделать это «в приоритетном порядке» и отчитаться, как только санкционная мера вступит в силу. Однако оказалось, что учреждение не подключено к системе. Поскольку пакет санкций признан окончательным и не подлежащим пересмотру в ближайшие 5 лет, банкирам ничего не остаётся, кроме как подключить банк к SWIFT, а затем «забанить» его, заблокировав международные платежи.

На все процедуры выделены 68 млн долларов США из МВФ. Учитывая плачевное состояние внутренней инфраструктуры «Акбар-Банка», подключение завершится не ранее 2025 года. Один из источников в Фонде заявил, что нынешняя ситуация – «зеркало нашей бюрократии», но исключил возможность пересмотра принятых решений.

«Сложная и забюрократизированная система не совместима со спешкой. Те, кто писал черновик постановления о санкциях, просто взяли уже готовый документ и заменили там название государства. Те, кто его согласовал, даже не обратили внимание на сохранившийся пункт о блокировке личных счетов палестинского министра Шойгу», – посетовал он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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