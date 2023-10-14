 

“Может закоротить”: Басков поглумился над Лазаревым в эфире популярного шоу

14.10.2023, 19:15, Новости дня
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Николай Басков в
популярном музыкальном шоу “А, ну-ка, все вместе” пошутил по поводу
костюма Сергея Лазарева, председателя жюри. На пиджаке певца был принт из
микросхем.

Спор между ведущими разгорелся после выступления одного из
участников, Занбека Кульбатырова. Лазарев раскритиковал пение артиста. В то
время как Николай Басков решил вступиться за конкурсанта, заострив внимание жюри на
том, что Занбек является трубачем и, конечно, не заслуживает столь
требовательного отношения к своему пению.

Сергей Лазарев продолжил полемику, ответив, что задача шоу –
поиск талантливых вокалистов, а не трубачей. Также председатель жюри добавил,
что конкурсант выступил хорошо, но мог бы постараться выступить и лучше.

Николай Басков же решил пошутить над коллегой, сказав, что от таких
бурных эмоций микросхемы на его пиджаке могут “закоротить”. Шутку оценили по достоинству участники программы.

Ранее Сергей Соседов рассказал о недавнем конфликте с
Сергеем Лазаревым. Певец и телеведущий не захотел видеть Соседова в числе
гостей шоу и попросил вывести его из зала.


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