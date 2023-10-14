Мошенники в Telegram представляются сотрудниками ФСБ, чтобы вымогать деньги

По данным агентства “Прайм”, мошенники разработали новую схему, при помощи которой они связываются с потенциальными жертвами и, выдавая себя за сотрудников ФСБ, вынуждают людей отдавать свои средства за предполагаемое “спасение” от уголовного преследования.

Мошенники продолжают активно использовать мессенджер Telegram для связи с потенциальными жертвами. Чтобы создать доверие, они создают поддельные аккаунты, имитирующие профили настоящих представителей силовых структур. Затем, вместо текстовых сообщений, они сразу же звонят жертвам, чтобы застать их врасплох.

Под видом “руководителя”, мошенники сообщают жертве, что они в данный момент находятся в офисе ФСБ и передают трубку какому-то вымышленному силовику, который убеждает человека в том, что его деньги периодически переводятся на счета СБУ, что может повлечь уголовное преследование по обвинениям в госизмене и шпионаже.

Кроме того, мошенники говорят жертве, что начальник предоставил им “хорошую рекомендацию”, что предполагает, что деньги можно сохранить, переведя их на “безопасный счет”. Если жертва поддается этой ловушке, она добровольно переводит все деньги на этот “безопасный счет” и, таким образом, навсегда теряет к ним доступ.